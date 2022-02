Petőcz András: Ha kitaláltuk az L betűt, mindenre képesek vagyunk

– Az első itt látható képversem 81-ben készült, a legfiatalabb 2021-ben, tehát épp negyven év termését mutathatom meg a Műcsarnokban – meséli büszkén Petőcz András, miközben végigvezet munkái előtt.

A falakon láthatunk klasszikus firkákat (doodle art), ismeretlen nyelven írott szonetteket, a betűköltészetté, lettrizmussá alakított precomputer kori letraszettechnikát alkalmazó képüzeneteket, valamint a fénymásoló géppel elkövetett műalkotásokat is.

A négy évtized művészeti történéseit összefoglaló tárlaton megjelenő vizuális költemények megidézik Kassák Lajost, Erdély Miklóst, Tandori Dezsőt, Tamkó Sirató Károlyt. Felbukkan Alexandrovics Goncsarov Oblamov nevű főhősének egy-két „naplóbejegyzése”, látunk klasszikus verset női testre írva, és feltűnnek olajfestékkel vászonra rögzített titkos nyelven, csak itt létező betűkkel írt költemények is.

Petőcz András azt mondja, hogy egy grúz nyelven kiadott kötete döbbentette rá arra, milyen relatív még egy olyan triviálisnak tűnő fogalom is, mint a betű.

A felismerést tett követte, így hamarosan megszületett első grúz költeménye. Természetesen egy szót sem ért a kaukázusi őslakók nyelvéből, és betűiket sem ismeri.

Mi az, hogy betű? Nem is értjük. Mi az, hogy nyelv? Írtam egy sor verset, ismeretlen költő ismeretlen nyelvén. Ezen a képen egy szonett látható, hiszen a forma felismerhető. De mit lehet tudni a többiről? Ha egy kínainak leírsz egy latin L betűt, ő egy függőleges és egy vízszintes vonalat lát. Nekünk ez egy L, neki meg nem jelent semmit, vagy esetleg valami egészen mást. Ki találta ki ezt a hülyeséget? Ha ezt megcsináltuk, kitaláltuk, akkor bármit lehet, nem? Galántai György barátom szerint kitaláltam az írás utáni írást

– meséli az ismeretlen költői versciklus előtt.

A második teremben látható, az 1987-es Magyar Műhely-találkozóra készült sorozatáról elárulja, hogy annak idején „rászabadult” egy modern fénymásoló gépre. Elkezdett játszani néhány szóval, amit papírra gépelve vitt magával. Nagyítgatni kezdte a biblikus szavakat: bizony mondom néktek, és örömmel konstatálta az artisztikus változásokat, melyeket a szerkezettel hozott létre.

A kiállításon megjelennek Balázs Béla Stúdió-s korában készült kísérleti filmes munkái is. Életművének egy korszakát performanszok is jellemzik. Egy, ma már nem is provokatív body art akciója során például fehér festékkel vonta be modelljeit, majd verseket és gondolatokat festett az élő „vászonra”, végül lefényképezte az elkészült alkotást. Ezek a fényképek szolgáltak nyersanyagul néhány, a kiállításon is látható művéhez.

Itt az is kiderül, hogy egykor valakinek a hasára írtam – nem helyes, hogy ilyeneket csinál az ember, de hát…

– mosolyog egy kép előtt a harmadik teremben.

– Petőcz András az 1980-as években kezdett kísérletezni a képvers és vizuális költészet műfajaival. A művészettörténetben és az irodalomban ennek előzményei francia nyelvterületen a XX. századi dadaista, konstruktivista és avantgárd művészek munkásságában jelentkeztek. Ezeket az alkotásokat a betűkből, szavakból és a minimalista jellegű vizuális elemekből – vonalakból, pontokból, hullámokból vagy apróbb rajzokból – redukált gondolat- és képkísérletek határozták meg – vázolja fel a művészettörténeti hátteret Markovits Éva, a kiállítás kurátora.

A művész a nyolcvanas évek elején csatlakozott a Magyar Műhely című folyóirat alkotóihoz. Az újabb kori hazai irodalom egyik legfontosabb irodalmi-művészeti orgánumát az ötvenhat után emigrációra kényszerült magyar gondolkodók, művészek alapították. Közölték az itthon a tiltott és tűrt kategória között ingadozó helyzetű művészek, mint Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Mészöly Miklós műveit is, és nyugat-európai kiválóságok, mint Jean Cocteau, Ezra Pound írásai is megjelentek a lapban.

Petőcz akkor találkozott Erdély Miklóssal is, akit képzőművészként és íróként is mestereként tisztel.

A nyolcvanas években underground művészeti egyesületet alapított, szamizdat lapot adott ki, és számos alternatív művészeti akció részese volt. A Balázs Béla Stúdió kísérletező filmes műhelyében művészeti rövidfilmeket rendezett. Fontos szerepe volt abban is, hogy a párizsi, illetve bécsi székhelyű Magyar Műhely a nyolcvanas évek végén hazaköltözött. Ma is a lap szerkesztője.

Műalkotásai megtalálhatóak magán- és közgyűjteményekben, költőként és íróként is magasan jegyzett alkotó itthon és határainkon túl.

