Topkategóriás világsztár Mundruczó Kornél új filmjében

Mundruczó Kornél megállíthatatlanul halad előre a filmes szakmában. Legújabb készülő filmje Proxy címet viseli, ami egy a közeli jövőben játszódó sci-fi, a női főszerepben pedig Blake Lively lesz – adta hírül a Screen Daily.

A hollywoodi színésznő korábban olyan produkciókban játszott, mint az Adaline varázslatos élete, az Egy kis szívesség, vagy a Vadállatok című filmek, illetve a kétezres évek egyik leghíresebb tinisorozatában, A pletykafészekben ő alakította az egyik főszerepet, ez hozta meg számára a széleskörű ismertséget.

A Proxy producerei Endeavor Content és Aaron Ryder, akik Denis Villeneuve Érkezés című filmje mögött is álltak. A filmtervet a Berlinalén, az Európai Filmpiac közönsége előtt mutatják be februárban.

Mudruczó az amerikai piacra főként azután tört be, hogy alkotótársával Wéber Kata forgatókönyvíróval – akivel korábban a Fehér isten, a Jupiter holdja című filmekben dolgoztak együtt – leforgatták a Pieces of a Woman című drámát, amelyért nem mellesleg a főszereplő Vanessa Kirby Oscar-jelölést kapott legjobb színésznő kategóriában. A film egyik producere Martin Scorsese volt, aki valószínűleg elégedett volt a közös munkával és a végeredménnyel, mert hasonló szerepet vállalt az alkotópáros legutóbbi filmjében, az Evolúcióban is, amit Cannes-ban a versenyszekcióban mutattak be.