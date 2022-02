Vajon Tóth Andi vagy Lady Szomjas győz?

A Glamour magazin 2022-ben is megünnepli a hölgyeket. A Glamour Women of the Year a szakmájukban sikeres nők díja. A kitüntetést idén a Junior Prima és Jászai Mari-díjas Tenki Réka, az X-Faktor és a Dancing with the Stars győztese, Tóth Andi, valamint a TikTokon elhíresült Lady Szomjas is elnyerheti.