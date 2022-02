Tavasszal jön az új Star Wars-sorozat

Szerdán jelentették be, hogy a filmsorozat első három részéből ismert

Ewan McGregor ismét eljátssza a legendás Jedi mester szerepét,

sőt egy új plakát is megjelent a műsorról.

Obi-Wan Kenobi, a limited Original series, starts streaming May 25 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XCV1xQZhDR — Star Wars (@starwars) February 9, 2022

Visszatérnek a legnagyobb csillagok

A Disney szerint a sorozat egy évtizeddel A sithek bosszúja után folytatódik. Abban a filmben a jedi tanítványa, Anakin Skywalker (Hayden Christensen) áttért a sötét oldalra, és a gonosz Sith nagyúr, Darth Vader lett belőle. Christensen az új sorozatban megint eljátssza a szerepét. Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse és Kumail Nanjiani is feltűnik a szereplők között.

Az Obi-Wan Kenobi a Disney+ negyedik saját gyártású sorozata, amely a Csillagok háborúja-univerzumban játszódik (The Mandalorian, Star Wars: The Bad Batch, The Book of Boba-Fett).



(Borítókép: Teaser Pro / YouTube)