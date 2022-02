Előkerült a panyolai elixír, a pulyaszedő sem maradt el

Nyolcadik alkalommal űzték el közösen a telet a panyolai állatalakoskodók szombaton – írta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hírportál.

A farsangi felvonuláshoz idén a településen élők mellett csatlakoztak a szamosháti hagyományőrzők, több nyíregyházi csoport és a mohácsi busók is. A portákon népzene, tánc, disznótoros finomságok és a híres panyolai elixír várta a felvonulókat.

A Panyola egykor és most Facebook-csoport híradása szerint megjelent a pulyaszedő is. Minden évben Muhari Zoltán a pulyaszedő. Piros Peti sem hagyta volna ki a patkolást, és természetesen kártyával is jósoltak.