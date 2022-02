Uma Thurmant és Jim Carrey-t is szerették volna felkérni a készülő Rejtő Jenő-filmhez

Varsányi Ferenc filmrendező csaknem másfél évtizeddel ezelőtt kezdett tervezésbe, hogy egész estés rajzfilmet készítsen Rejtő Jenő Piszkos Fred, a kapitány című regényéből. Már a forgatókönyv és annak angol nyelvű fordítása is elkészült, a szinkronhoz pedig olyan világsztárok felkérésén dolgoztak, mint Uma Thurman vagy Jim Carrey. A munkát azonban derékbe törte a 2008-as gazdasági világválság.

A rendező most úgy gondolja, hogy a projekt végre egyenesbe kerülhet, ugyanis az alkotók jó eséllyel pályáztak a Nemzeti Filmintézet gyártás-előkészítési támogatására. A rendező abban is bízik, hogy a film nem kizárólag Magyarországon, de Európában és a tengerentúlon is sikeres lehet – írja a Magyar Nemzet.

Varsányi Ferenc a kilencvenes évek második felében az Egyesült Államokban dolgozott Csupó Gábor stúdiójában, ahol a Fecsegő tipegőkért Emmy-díjat kapott. Új filmjében meg szeretné őrizni a Rejtő-figurák hangulatát, mégis új világot akar teremteni. Korcsmáros Pál képregényei annak idején fekete-fehérben jelentek meg, ezeket később Garisa H. Zsolt színeivel és átdolgozásában adták ki színes album formájában. A filmnek ő, valamint Cserkuti Dávid a figura-, illetve látványtervezői.

2016-ban már napvilágot látott egy előzetes, és akkor úgy tervezték, hogy 2018-ban lesz a bemutató, de az a változat végül nem készült el. A mostani változatról 2020 novemberében érkeztek meg az első hírek, akkor az Indexen voltak láthatók az első exkluzív látványtervek.