Esernyődísz lehet a koronázási palást

A Magyar Nemzeti Múzeum több évtizedes lemaradásban van, miközben világszínvonalú gyűjteménnyel rendelkezik. L. Simon László ezért több változtatást tervez a kiállításokban és a közönségforgalmi terekben is, hogy a múzeumot a XXI. századi igényekhez igazítsák. A főigazgató minderről egy háttérbeszélgetésen számolt be.

L. Simon László azt szeretné elérni, hogy ha egy család vasárnap reggel felébred, és azon gondolkodik, mit csináljanak aznap, akkor eszükbe jusson a Magyar Nemzeti Múzeum is, mint lehetséges családi program. Ehhez reklámra, például óriásplakátokra és korszerű, interaktív kiállításra van szükség, amilyen például a Magyar Zene Házában is látható: ott nem folyik hagyományos értelemben vett múzeumi munka, de élményszerűen építették fel a zenetörténeti kiállítást,

amelyhez egyébként a nemzeti múzem adta kölcsön Erkel karmesteri pálcáját.

A korszerűsítést a világban tapasztalható példák is indokolják, és nem kell Abu-Dzabiig menni a lenyűgöző ötletekért.

Az átalakítások érintik majd az állandó kiállítást, valószínűleg ennek részeként mutatják be továbbiakban a Seuso-kincseket is. Megnyitják a közönség előtt a Széchényi-termet, és ott fogják kiállítani a Herzog-ezüstöket.

De a múzeumi élményhez ma már hozzátartozik az is, hogy a múzeumshopban meg lehessen vásárolni az intézmény legnépszerűbb képeit, szobrocskáit ajándéktárgyak formájában,

és mivel a MNM emblematikus kiállítási tárgya Szent István koronázási palástja – amit Gizella csináltatott neki, és elképzelhető csoda, hogy fizikailag is fönnmaradt –, ez tűnhet majd fel esernyőn, kendőn, ajándékdobozon. A múzeum megújult kertje ma is népszerű a fiatalok körében, de a főigazgató szeretne egy olyan kávézót, ahova belépőjegy nélkül is be lehet ülni, és meg lehet inni akár egy sört is.

A MNM-hoz tartozik a Málenkij Robot Emlékhely, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és az Arany Sas Patikamúzeum is, ezeket szintén vonzóbbá és közönségbarátabbá szeretnék tenni. L. Simon László kitért arra is, hogy a megszüntetett Forster Központ, majd a Várkapitányság után január 1-től a Magyar Nemzeti Múzeumhoz került az országos régészeti feladatok ellátása, és mind a szakemberek, mint a infrastruktúra átvétele, valamit a „szervezeti összefésülés” is sikeresen megtörtént.

