Eperjes Károly harmadszor is legyőzte a koronavírust

Eperjes Károly már két oltást is kapott, és éppen a harmadik adagot készült beadatni, amikor újra pozitív lett a tesztje.

A 68 éves, a kora miatt is veszélyeztetett színész szerencsésnek mondhatja magát, hiszen sokan már az első fertőzést sem élték túl, ő azonban háromszor is legyőzte a koronavírust. Csütörtökön töltötte be a 68. születésnapját, amit már a szerettei körében tölthetett. Előtte ugyanakkor nem sokkal az egyik fővárosi kórházban volt néhány napig.

A hit segített a gyógyulásban

Hálát adok Istennek, hogy megint megúsztam – közölte a színész, aki nem tudja, hogy honnan vagy kitől kapta el újra a fertőzést. Úgy gondolja, nem a családtagjai fertőzték meg, mivel otthon mindenki egészséges. A mélyen vallásos Eperjes Károly hisz benne, hogy a betegségek közepette is a hit segített rajta.

A színész szervezetét a második fertőzés viselte meg a legjobban, amin tavalyelőtt ősszel esett át. Először 2020 októberében betegedett meg, de a sportos életmódjának köszönhetően szinte nem is érzett magán tüneteket.

Az utóhatásait azért megéreztem. Elképesztően fáradt voltam, a levegőt is nehezebben vettem. Egy hónapra rá viszont – novemberben – újra koronavírusos lettem, de már sokkal erőteljesebb és tovább tartó tünetekkel

– mondta a Blikknek. A második fertőzésnél már két hónapig köhögött, lázas volt, és soha nem tapasztalt fáradékonyság gyötörte.

Csak tíz napig vetett vissza a munkától, de ma már jól vagyok

– nyilatkozta Eperjes Károly. Azóta már a harmadik előadáson is túl van a Pesti Magyar Színházban, ahol két színdarabban is szerepel.

(Borítókép: Eperjes Károly 2018. augusztus 21-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)