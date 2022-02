Francia műalkotások inspirálták a Disney rajzfilmkészítőit

A Walt Disney XVIII. századi francia művészet iránti rajongását mutatja be a londoni Wallace Collection.

Több mint 200 év volt közöttük, és teljesen más közönséget szólítottak meg, a felvilágosodás korabeli francia művészek és az amerikai Disney animátorai azonban mindannyian arra törekedtek, hogy életet, egyéniséget és bájt leheljenek az élettelen dolgokba, vagyis a karaktereikbe.

A Wallace Collection tavaszi kiállítása arra világít rá, hogy a korunk leghíresebb animációs filmjei mögött álló alkotók hogyan tekintettek a XVIII. századi francia művészek kreációira, és hogyan használták fel forrásanyagként.

Mi inspirálja az animátorokat?

Az Inspiring Walt Disney: The Animation of French Decorative Arts című kiállítás a kézzel rajzolt animációkat a legszebb XVIII. századi francia bútorok és porcelánok mellett mutatja be. A tárlat a két művészeti irányzat közötti szoros kapcsolatot vizualizálja. A kiállítás Walt Disney franciaországi látogatásainak, a francia tündérmesék felfedezésének, valamint korai alkotói próbálkozásainak krónikája.

Csak néhány konkrét példa, amelyeknél érződik a francia művek hatása:

A Silly Symphony sorozat (1929–1939) korai filmjei bizonyítják, hogy a világ leghíresebb rajzfilmkészítőjét lenyűgözték az antropomorf tárgyak, például a porcelánvázák és órák.

A szépség és a szörnyeteg és az 1950-es Hamupipőke épületét a versailles-i, valamint a Loire menti kastélyokról mintázták.

A kiállított francia művek egyike például Jean-Honoré Fragonard A hinta című festménye, amely több filmet is ihletett, például A szépség és a szörnyeteg (1991), az Aranyhaj és a nagy gubanc (2010) és a Jégvarázs (2013).

A kiállítás április 6-tól október 16-ig lesz látogatható, és mintegy 150 műalkotást (grafikákat, rajzokat, animációkat és persze rokokó műveket) csodálhatnak meg az érdeklődők – írja a Guardian.

(Borítókép: Jelenet A szépség és a szörnyeteg című rajzfilmből. Fotó: Fórum Hungary)