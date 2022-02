Könyvet írt Berettyán Nándor

JHVH – A név címmel írt regényt Berettyán Nándor, a Nemzeti Színház fiatal színművésze. A korai kereszténység idejébe kalauzoló kötetet a Szent István Társulat jelentette meg, és a teátrumban mutatták be február 14-én.

A mű, amelyet a színművész már évekkel ezelőtt megírt, Antiochiában játszódik, és egy I–II. századi zsidó családról szól. A könyvbemutatón kiderült, hogy „Eliézer, a bölcs öreg az utolsó, aki gyerekként ott volt még a Templomban, hallotta a nevet, de nem mondhatja el senkinek, így félő, hogy halálával a név is feledésbe merül. A családja ezért próbálja meggyőzni, hogy mondja el nekik a szent Nevet; különösen az unokája, Seth vágyik szenvedélyesen erre a tudásra. Antiochiában ekkor már nagyon nagy keresztény közösség él. Seth legjobb barátja is közéjük tartozik, így ő egész más szemszögből látja a történéseket, miközben ő is szeretne a titok birtokosa lenni.”

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy egészen különleges kapcsolatban áll az ifjú művésszel, akire tanítványként tekint. Hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy Berettyánban ne lenne meg a tanító, a tanítás különleges képessége is.

A direktor elmondta, hogy a színművész rendezőként és íróként is tehetséges, „személyiségében egy nagyon izzó magja van jelen a művészetnek”. Vidnyánszky Attila szerint Berettyán Nándor folyamatos gyötrődéséből nagyon különböző művészi produktumok születnek, és pont ez a fajta komplexitás kellene, hogy jellemezzen minden alkotó színészt. Kiemelte, hogy „nem jó tendencia az, hogy a repertoár-színházi jelleg pusztán végrehajtóvá teszi a színművészeket”.

A bennünk élő misztikum

Makláry Ákos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke szerint hitünk misztériumjellegű, nem pedig racionális tudás, ebben erősíti meg olvasóját Berettyán Nándor könyve is.

A regény szerzőjét is a misztikához való vonzódás ösztönözte a történet megírására. Berettyán Nándor elárulta, hogy bár színészként hozzászokott a reflektorfényhez, ennek ellenére eleinte meg sem fordult a fejében, hogy kiadja a kötetet.

A kéziratot 2020-ban küldte el a Szent István Társulathoz, de a koronavírus-járvány okozta papírhiány miatt a könyveket csak később lehetett kinyomtatni. A színművész szeretett volna egy olyan történetet elmesélni, amely „mindannyiunk számára közös élménynek mondható Európában, akár akarjuk, akár nem, hiszen a mi nyugati világunk alapját a zsidó-keresztény kultúra közös története teremti meg”.

