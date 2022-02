„Ma reggel óta Jászai Mari tér a Rudolf tér” – írja 1950. november 27-i számában a Világosság, s hogy miért pont akkor, arra egyszerű a válasz: ez a centenáriuma legnagyobb tragikánk, a Nemzeti Színház nagyasszonya, a Krippel Mária néven született Jászai Mari (1850–1926) születésének. Jobban tehát a Fővárosi Tanács végrehajtó bizottsága nem is tudott volna időzíteni, hogy székesfővárosunk méltó módon emlékezzen a színpad csillagára, aki azonban élete végét már leginkább a négy fal szomorú magányában töltötte.

A Belügyminisztérium épületére és a tér valamennyi házára a mai napon már felkerültek a legnagyobb magyar színésznő nevét viselő utcajelző táblák

– olvasható az újságban. A kor ideológiája és társadalomkritikája persze egy ilyen aprócska hír közlésénél sem maradhat el, mert a híradás így folytatja:

Budapest utcáit és tereit a kapitalizmus éveiben az elnyomó osztrák császári család tagjairól nevezték el: kormányzatunk a dolgozók régi kívánságának tett eleget azzal, hogy a rossz emlékű Habsburg főherceg neve most lekerült a térről, és a haladó hagyományok megbecsülésének jeleként most a magyar színművészet kimagasló alakjának emlékét tisztelte meg a térelnevezéssel.

Bár nem tudjuk, a hagyományok miként lehetnek haladók, az oximorongyártás, úgy látszik, már akkor jellemző volt a hírlapírókra. Lényeg, hogy már akkor sem csak az számított, kiről nevezünk el utcát, teret, az is éppannyira, hogy ki helyett.

A főleg tragikus sorsú szerepekben tündöklő művésznő sok helyen élt, például a Bródy Sándor utca 7.-ben – de nem a rádió épületében, hanem a korábban ott álló házban –, aztán a Vas utcában, majd 1914-ben költözött a Rudolf trónörökös tér 6. szám alatti Palatinus-ház ötödik emeletére. Az épület Vidor Emil tervei alapján készült 1911-ben szecessziós stílusban.

Unokahúga, Királyné Jászai Gizi a Színházi Élet 1932. szeptember 16-i számában így ír a művésznő lakásáról:

Jászai Mari Rudolf-téri lakásába ha benyitott az ember, nagy, tágas előszobában találta magát, mely körös-körül sima, fehér gardróbszekrényekkel volt tele. Szemben tükör, telefon, jobbra, balra ajtók, szobák. A Dunára nézett a tízméteres szalonja és a nyolcméteres hálója; udvarra a kis ebédlője. Egy tízméteres zárt folyosó végén volt a kristálytiszta hófehér konyhája...

A lakás központi helyén Széchenyi István portréja függött, amelyet Friedrich von Amerling osztrák arcképfestőnek a Magyar Tudományos Akadémián található monumentális olajfestménye után másoltatott a művésznő, de Holló Barnabás két oroszlánszobra is jelentősebb művészi értéket képviselt.

Prielle Kornéliáról (1826–1906), az erdélyi–francia származású színésznőről, a Nemzeti Színház első örökös tagjáról Kelenföldön neveztek el egy kis utcát, ami az emlékezés szándékán túl inkább csak önkényes döntés, a városrész az ünnepelt művésznő idejében ilyen formában még nem is létezett, a színésznőnek így nem volt köze hozzá. Prielle Kornélia igazi díva volt, korának rendkívül népszerű színésznője: Déryné oktatta, Petőfi feleségül kérte (aztán végül Szendrey Júliát vette el), majd halála előtt nem sokkal, 79 évesen feleségül ment a nála 45 évvel fiatalabb Rozsnyai Kálmán íróhoz.

Fotó: Wikipédia Emléktáblája a XI. kerületi Prielle Kornélia utca 16. szám alatt

Márkus Emíliáról (1860–1949), korának híres, mozgalmas életű színésznőjéről a VIII. kerületben van utca a nemzet csalogányáról elnevezett tér környékén, a Stáhly utcát köti össze a Rákóczi úttal. Erről az utcáról sokkal kevesebben tudnak, ahogyan Blaha Lujzához képest a színésznőről is, pedig a Nemzeti Színház művésznője, akit saját öltöztetőnője akart meggyilkolni, már 1951 óta névadója a Corvin Áruház tőszomszédságában lévő utcának.

épp a fent említett Prielle Kornélia ajánlotta Márkus Emíliát a Nemzetibe, ahol már 17 évesen debütált Júlia szerepében, fergeteges sikert aratva.

A színésznő házassága a művészettörténész Pulszky Károllyal nem lehetett a legboldogabb, a férj ugyanis vizsgálati fogságba került, miután külföldi képvásárlásai miatt hűtlen kezeléssel vádolták, Emíliának pedig jóformán mindenét el kellett adnia, hogy kiváltsa. Pulszky mégsem tudott megnyugodni, öngyilkosságot követett el, a színésznő pedig magára maradt lakás és támasz nélkül két gyermekével. A meghurcoltatás és a szégyen miatt eleinte nem is mert újra színpadra lépni, de a közönséget egyáltalán nem érdekelte, mi zajlott a színfalak mögött, és visszatértekor tapsviharral köszöntötte.

Egyébként akkoriban Márkus volt a legjobban fizetett színésznő, de mint sok művész, a pénzzel nem tudott bánni. Olyannyira nem, hogy állandó adósságokba verte magát. Egy alkalommal maga Ferenc József rendezte saját magánpénztárából a színésznő adósságait, de olyan eset is előfordult nemegyszer, amikor a kultuszminiszter a személyes befolyását vetette latba a pénzügyminiszternél, hogy nagyobb összeget juttassanak az államkasszából Márkus Emília számára. A színésznő másodszor is férjhez ment, ám második férjét is elveszítette, ezután a munkába menekült. 89 évesen is színpadra állt, persze korát, ahol tudta, igazi nőként letagadta.

Komlós Juci (1919–2011) színésznőről 2021 áprilisában a helyi lakosok jóvoltából neveztek el Budán, a II. kerületben egy közt a Józsefhegyi utca 26. és 28/A között. A színészcsaládba született Komlós Judit 1922-ben, háromévesen lépett először színpadra, úgy, hogy beszaladt oda, és a deszkákat többé nem hagyta el.

Az eleinte naiva- és szubrettszerepeket játszó Komlós később jelentős karakterszínésznővé vált, majd a Szomszédok című teleregénnyel lett országosan ismert.

Ugyanebben a körben és ugyanúgy lakossági szavazatok alapján kapott Psota Irén (1929–2016) utcát az I. kerületben, a Fő utca 59–61. és a Bem rakpart között, noha a színésznő a józsefvárosi Tömő utca 23/A-ban lakott: a városi nyelvben csak Psota-háznak nevezett épületet nemrég bontották le. Psota tehát halálával a dohos, nedves, szegényes pincelakásból jobb helyre „költözhetett”, és bár a Corvin-negyedet jegyző cég ígérte, hogy a ház lebontása után 1500 négyzetméteres emlékpark lesz a Szigony utcában, amely a művésznő nevét viseli, ez még nem történt meg. Ha megvalósul, Psotára két hely is emlékezik majd a városban, a rózsadombi utca és a VIII. kerületi park.

Ruttkai Éváról (1927–1986), több tucat film és a Vígszínház legendás színésznőjéről az Újlipótvárosban neveztek el igen szép, a színésznőhöz méltó parkot, amely a Wahrmann Mór köz 51–57. címen található, és nívódíjat is nyert. Ez a fajta megoldás azért praktikus, mert nem kell okmányokat cserélni az itt lakóknak, de a színésznő nevét viseli a park, ahol emlékmű is található róla. Érdekes – vagy inkább szomorú –, hogy férje, Latinovits Zoltán színészkirály nevét viszont nem viseli se utca, se tér Budapesten.

Budapestiek ezreinek életét keserítette meg a nemzet csalogányáról elnevezett tér nagyszabású, többütemű átalakítása, ami még mindig nem ért véget. A megújuló tér sok mindent látott már, ám 1920-ban a nevet Blaha Lujzáról (1850–1926) méltón kapta: nemcsak azért, mert a színésznő évtizedekig az 1965-ig itt álló Nemzeti Színház tagja volt, de közel is lakott, konkrétan a Rákóczi út és az Erzsébet körút sarkán álló házban, ablakából tehát ráláthatott a színházra. Az eklektikus stílusú tradíciókat őrző, Ferdinand Fellner és Hermann Helmer tervei alapján épült színházat 1965-ben a metróépítésre hivatkozva felrobbantották. A nemzet csalogányát eredetileg Reindl Ludovikának hívták, férje, Blaha János cseh származású karmester után vette föl a Blaha nevet. A karmesterhez 16 évesen ment hozzá.

Bajor Gizi (1893–1951) nevét pedig a Nemzeti Színház parkja viseli, ahol egyébként Gobbi Hilda, Kiss Manyi, Ruttkai Éva, Latabár Kálmán, Tímár József, Major Tamás, Sinkovits Imre, Lukács Margit, Básti Lajos és Soós Imre szobra is látható.

