drMáriás már festi is Sztálin-Putyin képét

Ahogy elmondta, máris dolgozik a témán. „Sok az esemény, próbálok lépést tartani a saját szerény eszközeimmel. Naponta festek, egyfajta képi naplót vezetek, amelyből kirajzolódnak napjaink eseményei és a világunk a perspektívámból.”

Legutóbb Novák Katalint örökítette meg, és máris egy Sztálin-Putyin képen dolgozik.

Ezen a főalak eltorzult arccal látható a kép előterében. A háttérben transzcendens utalás jelenik meg, Jézus figurája, valamint könyvek, virágok, vörös kereszt.

A festő kiemeli, hogy Sztálin esetében a keresztény utalás azért is érdekes, mert édesanyja annak idején a tbiliszi papneveldébe adta az akkor még gyermekkorú grúz géniuszt. Ott nem vették jó néven, amikor megalakította az első illegális kommunista sejtet, így kivágták. Államférfiúi pályafutását azonban végigkísérte ez a dilemma, vajon irtsa-e ki a keresztényeket, vagy sem. Amikor Hitler csapatai átlépték a szovjet határt, be is fejezte a templomrombolást, és megindította a nagy pravoszláv háborút, máskor persze más előjellel dolgozott.

És már rá is mutat a párhuzamra Sztálin kapcsolatára a mai eseményekkel, hiszen véleménye szerint

Putyin is kvázi jót akar, béketeremtés címén vonul be elfoglalni a kiszemelt térséget. Ezért lesznek a képen a jóindulatú segítséget szimbolizáló Bibliák, virágok és az egészségügyi segítségnyújtásra utaló vörös keresztes jelkép.

DrMáriás elmondta, festett már Putyin-portrét, sőt ki is állította nagyszabású, Hová lett a Tőkém? című kiállításán Szentpétervárott a Pigsnout (Malacorr) galériában, ahol meglehetős izgatottságot váltott ki, amikor a megnyitó előtt civil ruhás rendőrök kezdtek érdeklődni afelől, hogy vajon miért állítják ki a galéria vezetői egy NATO-tagország művészének képeit. Pedig a képen, amelyet a galéria központi helyén állítottak ki, Putyin elnököt a Szabadság-szoborra utaló kontextusban láthatták, persze nem kevés vérfagyasztó iróniával megspékelve. A képet ráadásul egy moszkvai gyűjtő megvásárolta, így talán ma is látható az orosz főváros valamelyik galériájában, ha azóta félelmükben le nem vették és el nem dugták.

DrMáriás úgy látja, készülő képének is erős aktualitása van, hiszen mindenki békét szeretne, szeretet hirdet, közben ropognak a fegyverek. Mint fogalmaz:

Ez nagyjából megfelel a mai hangulatnak – mindenki azt hitte, hogy meg lehet úszni a háborút, pedig logikusan tudni lehetett, hogy Putyin idősödik, már nem sokáig kíván foglalkozni a politikával, de valami emlékezetes tettre még szüksége van, melynek révén bevonulhat a történelembe, így tízmilliónyi orosz visszacsatolását tervezi hattyúdalának.

Novák Katalinról szóló festménye viszont már kész van. A kormánypárti köztársaságielnök-jelölt jóval barátságosabb téma, mint a háború, és teret enged némi iróniának is.

Novák Katalin Picasso Három zenész című képét idéző kompozícióban tűnik fel a vásznon.

Ő a középső muzsikus, aki koronával a fején furulyázik. Jobbra tőle Mickey egér látható, széles asszociációs bázissal: NATO, popkultúra, USA, kapitalizmus és hasonlók. A másik oldalon a Nu pagagyi! című klasszikus szovjet rajzfilmsorozat farkasa szimbolizálja az oroszokat. A központi figura körül vannak még cumik és babák, még családügyi miniszterként kivívott érdemeit és tevékenységeit jelző szimbólumok, amely tevékenységét remélhetőleg köztársaságielnök-jelöltként sem fogja elhanyagolni – bizakodik drMáriás.

(Borítókép: A Szabadság-szobor Moszkvába költözött. Fotó: drMáriás)