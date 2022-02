Nagyot megy Bach Szilvia videója, amelyben Bagdy Emőkét parodizálja

Az ember a szava! Németh Szilárd szavai szilárdak, mint a neve is, nomen est omen. Nála hitelesebben megnyilatkozó politikust nem ismerek. Egyenes, következetes, mély meggyőződéssel képviseli közös ügyeinket, ezt a képviseletet a parlamentben is rábízhatjuk − mondta Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus Németh Szilárd fideszes politikusról, amit utóbbi ki is rakott az Instagram-oldalára.

Az esetet követően Bach Szilvia humorista Bagdy Emőke szavait, hangját, hangképzését, beszédmodorát, kakuminális „t”-it és gesztusait kísérteties hasonlósággal utánozva zseniálisan figurázza ki videójában a pszichológust, amelyben nemcsak mostani, nagy megrökönyödést kiváltott szavaira utal − nomen est omen, ahogy a tanult grúz mondja −, de korábbi, a pszichológustársadalmat is megbotránkoztató, melegekről tett kijelentésére is, ami után 1200 pszichológus írta alá azt a petíciót, amelyben egyrészt kiálltak a Meseország mindenkié című, Dúró Dóra által bedarált mesekönyv mellett, másrészt elhatárolódtak Bagdy Emőke véleményétől is, mely az óvodáskori érzékenyítést elítéli, és devianciának tartja az azonos neműek szerelmét.

Ezek a mások, ezek a szivárványszínben tündöklő homoszexuális emberek takarodjanak az oldalamról nagyon sürgősen, hiszen fertőznek

− mondja Bach Szilvia Bagdyként a videóban, majd hozzáteszi: