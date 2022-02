Kiderül, melyek Magyarország és a Kárpát-medence legkiválóbb teljesítményei

Az Index vasárnapi podcastjaiban hétről hétre bemutattuk a Highlights of Hungary jelöltjeit és nagyköveteit, és most eljött az az izgalmas pillanat, hogy kiderül, kik lettek az idei győztesek. A díjátadót csütörtök este online követheti minden érdeklődő.

Idén is a határon innen és túl gyűjtötték a nagykövetek a Highlights of Hungaryra a szerintük legkiválóbb, legszerethetőbb történeteket, amelyekre mindenki büszke lehet. Egyetlen mérce volt csupán: a kiválóság, amely példaként szolgálhat. Hass, alkoss, gyarapíts! mottóval keresték 2021 legkiválóbb magyar teljesítményeit, hogy díjazzák és bemutassák a nagyközönségnek. Olvasóink emlékezhetnek rá, hogy miniagyat és miniszívet létrehozó magyar startup, a fiú, akinek az ötletét piacra dobja a LEGO, a fotózás Uberje, egy gyermekotthon és egy fiatal olimpikon is jelölt volt az idei Highlights of Hungaryn, hogy csak néhányukat említsük. Az oktatóműsortól a divatszakmáig már mindenhol fontosak a környezetbarát, felelős gondolatok – az idei jelölésekben ez a szempont is tükröződött.

Kategóriák nélkül, a legmagasabb minőségben

A Highlights of Hungary a hagyományaihoz hűen idén sem állított fel kategóriákat, ám ez nem jelenti azt, hogy a jelöltek között ne képviseltették volna magukat a legkülönfélébb területek; civil szervezetek, sportolók, üzleti, tudományos és kulturális eredmények is felkerültek a jelöltlistára. Most pedig első kézből ismerhetjük meg Magyarország és a Kárpát-medence legkiválóbb teljesítményeit, február 24-én 20 órától ugyanis online közvetítik a díjátadót.

Az eseményen kiderül, hogy melyik tíz teljesítmény kapta a legtöbb szavazatot, valamint gazdára talál az 1. helyezettnek járó kétmillió forint is. Ezen kívül átnyújtják a Nagyköveti díjat, amelynek győztese szintén kétmillió forintot vihet haza. Nyertest hirdetnek továbbá a stratégiai partnerek, az Index, az Mathias Corvinus Collegium (MCC), a KPMG, valamint a Miniszterelnökség Fiatalokért Felelős Helyettes Államtitkársága.

Az est házigazdája Rókusfalvy Lili és Beton.Hofi, fellép a Balkán Fanatik és Ferenczi György, Romhányi Áron és Mihályi Réka, valamint látható lesz az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület Mesterek és tanítványok című előadása.

A nagykövetek

A Highlights of Hungary non-profit kezdeményezés, amely évente, kategóriák nélkül díjazza a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket. Céljuk, hogy a kiválóság, a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén évente elismerjék és széles körben megismertessék a leginspirálóbb történeteket, valamint közösséget szervezzenek azok alkotói és alakítói köré.

Az 50-es jelölti listát nagyköveteik (Mádai Vivien, Nagy Anna, Margaret Ann-Dowling, Gém Péter, Trunk Tamás, Trellay Levente, Nagy Viktor, Máthé Zsuzsa és Ókovács Szilveszter, Bagossy Norbert, valamint a Highlights csapatának keretében Oláh Zsanett, Tomka Emese, Böszörményi Nagy Gergely és Remete Tibor) állították össze, többek között a közönség ajánlásai alapján.

