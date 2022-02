Józan László: A könnyem is eleredt, miközben néztem a CNN-t

A Vígszínház művésze a kárpátaljai Váriban született, a családja most is ott él. Félóránként-óránként beszél a családjával, akik már összepakolták a legszükségesebb holmikat, ruhákat, iratokat, és most azon gondolkodnak, hogy induljanak vagy ne induljanak el Magyarországra. Józan László a CNN-en követi az eseményeket, és amit lát, attól a könnyei is eleredtek. A bizonytalanságot az otthon maradottak körében az is növeli, hogy az a kósza hír járja, hogy éjfélkor lezárják a határokat.

Józan László szerint a szülőföldjén eluralkodott a pánikhangulat. Beszélt egy rokonával, aki egy boltban dolgozik, és azt mondta, hogy a legkeresettebb termék a gyertya, gyakorlatilag hiánycikk lett, mert az emberek attól félnek, hogy nem lesz áram.

„Beregszászban az összes hotelt lefoglalták, és az összes iskolát, óvodát bezárták, hogy tudják fogadni a menekülteket – mondja, a keleti országrészből ugyanis elindultak az emberek nyugatra. – Akinek van lehetősége, az átjön a Magyarországon lévő ismerőseihez, családtagjaihoz, de mi van, akinek nincs hova mennie? Azok a határon fognak, ki tudja, mennyi ideig táborokban élni? Mert nem tudhatjuk, meddig fog ez tartani. És mi van, ha mindenki elhagyta az országot?” – sorolja a kérdéseket a színművész.

„Reggel az unokanővérem üzenetére ébredtem, aki azt írta: most már rettegek. Azóta merő gyomorgörcsben vagyok, de ezt akkor is borzalmasnak tartanám, ha nem érintene családilag.”

Józan László szerint nem lenne szabad erőfitogtatással, fegyverrel törni előre, ő a verbális megoldások híve. „Így ártatlan emberek esnek áldozatul, akik nem tehetnek semmiről.”

Az 1987-ben született színművész a 90-es években Kárpátalján azt tapasztalta, hogy oroszok, ukránok, magyarok, lengyelek, románok békében éltek, elfogadták egymás nemzeti hovatartozását hosszú évtizedekig. „Kétségbeejtő a jelenlegi helyzet. A járvány miatt kétéves szenvedés után azt hittük, hogy mindjárt kint vagyunk a Covidból, jön a tavasz, kisüt a nap, erre kitör a háború. Azt hisszük, hogy ez távol van tőlünk, de nincs távol, a határtól 300 kilométerre már robbantások vannak.”

A Vígszínház művésze – akit többek között A Pál utcai fiúk Áts Ferijeként vagy A dzsungel könyve Mauglijaként ismerhetünk, de jelenleg játszik az RTL Klub népszerű sorozatában, a Keresztanyuban is – nem zárja ki, hogy magyarországi színházak szót emelnek a békéért, szolidaritásukat fejezik ki az ártatlan áldozatok mellett. Szerinte fontos is, hogy véleményt formáljanak ilyen húsba vágó kérdésekben, az ismertség ezzel is jár. „A nagyszüleim a második világháború gyermekei, és azt gondoltam, hogy nekem a XXI. században már nem kell ilyennel szembenéznem, és lám, 35 évvel később megint előáll ez a helyzet. Nem tartom reálisnak, hogy ha az oroszok belementek ebbe, akkor egyszer csak visszavonulót fújjanak – ne legyen igazam. De a hatalom fitogtatása ne írja felül azt, hogy ártatlan emberéletek forognak kockán.”

(Borítókép: Józan László 2011. október 6-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)