Alföldi Róbert: Most tökös férfiként kell viselkedni

A színész-rendező nem gondolta, hogy ilyen közeli élménye lesz 2022-ben, hogy egy ország lerohan egy másikat, méghozzá a „civilizált világ közepén”. Szerinte Vlagyimir Putyin nagyon rossz történelmi időket idéz, bár a magyar rendező számára Oroszország történelme tele van számára elfogadhatatlan és beteges vezetőkkel, akik mindig ugyanazokkal a mondatokkal igazolják agyrém területszerző lépéseiket.

Alföldi leginkább azt elemzi írásában, hogy bár Magyarország vezetői „barátjuknak” választották Oroszországot, lehet, hogy érdemes lenne ezt a barátságot átgondolni. Azzal a hasonlattal érvelt, hogy az ország egy család, a családunkat nem mi választjuk, viszont a barátainkat igen:

Ok, az ember néha téved barátai kiválasztásában. Ebből lehetnek kellemetlen helyzetek. De ez most nem egy »kellemetlen« helyzet. Ez most történelmi helyzet, amikor egy politikusnak kötelességei vannak az országával szemben. Országa minden állampolgárával szemben. Mert mi egy család vagyunk. És az ember a családját nem választhatja meg. Az adott, és azért felelősséget kell vállalni, még a barátok ellenében is. Mert a barátainkat mi választjuk, a családunkat nem.