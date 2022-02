Nem vezényelhet a Putyin-szimpatizáns sztárkarmester

A Carnegie Hall és a Bécsi Filharmonikusok közösen bejelentették, hogy Yannick Nézet-Séguin helyettesíti Valerij Gergijevet a Bécsi Filharmonikusok élén három koncerten a Carnegie Hallban vasárnapig. Emellett Denis Matsuev zongoraművész február 25-én, pénteken nem lép fel a zenekarral.

A döntést nem indokolták, de valószínűsíthető, hogy a február 24-én kirobbant orosz–ukrán háború generálta a konfliktust, ugyanis a két művész köztudottan Putyin-szimpatizáns. Ahogy korábban megírtuk, Milánó polgármestere arra utasította a Scala vezetőségét, hogy menesszék Valerij Gergijev orosz karmestert, hacsak nem áll elő azonnal egy, az ukrajnai inváziót elítélő nyilatkozattal.

Az utolsó pillanatban meghozott rendkívüli döntés tükrözi az invázió miatt gyorsan erősödő globális felháborodást. Bár Gergijev szakmailag világszinten elismert karmester, New Yorkban már korábban is akadt gondja: miután 2014-ben támogatta a Krím félszigetnek az Orosz Konföderációhoz való csatolását, aktivisták többször is megzavarták fellépését a Metropolitan Operában és a Carnegie Hallban.