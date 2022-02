Orosz és ukrán társulatokat is várnak a Nemzeti Színházba

Az elmúlt két évben a járvány miatt maradt el, illetve csúszott a MITEM, idén remélhetőleg nem lesz akadálya az orosz–ukrán háború annak, hogy a meghívott orosz, illetve ukrán társulatok Budapestre érkezzenek. A Nemzeti Színház eddig is a kulturális híd szerepét töltötte be, amikor a legkülönfélébb nemzetiségű teátrumokat látta vendégül, idén azonban különösen fontos, hogy a művészetben, a kultúrában ne jelenjen meg az ellenségeskedés.

Francia, görög, orosz, ukrán, lengyel, cseh, lett, litván, olasz, bosnyák és vietnámi előadásokat is meghívtak Budapestre idén az április 20-tól május 8-ig tartó Madách Nemzetközi Színházi Találkozóra (MITEM), amelynek mottója ráadásul ez:

Testvériséget hozván a világra.

Dúl a testvérháború

Ennek a Madách-idézetnek különös aktualitást ad, hogy február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, és testvérháború dúl oroszok, magyarok és ukránok között.

Fotó: Eöri-Szabó Zsolt

Tompa Gábor szokatlan megoldásokkal és merész újításokkal teli kolozsvári Hamlet-rendezése nyitja a fesztivált, amelyet az egyik legmeghatározóbb orosz színházi műhely, a moszkvai Vahtangov Színház Háború és békéje zár a Nemzeti Színház Nagyszínpadán. Az idén százéves Vahtangov igazgatója, Rimasz Tuminasz – akinek már több előadása is sikert aratott a korábbi években, ilyen volt például a 2017-es Jevgenyij Anyegin, a 2018-as Oidipusz király, a 2019-es Ványa bácsi – videóüzenetben köszöntötte a fesztivál részvevőit, kifejtve, hogy nagyon közel érzi magához a magyar Nemzeti Színház gondolkodásmódját.

Szintén visszatérő vendége a találkozónak a szentpétervári Orosz Nemzeti Drámaszínház (Alekszandrinszkij Színház), amelynek társulata ezúttal egy social fiction előadást hoz Budapestre, Ma 2016 – … címmel.

Vendégek egymás között

Kijevből az Ivan Franko Nemzeti Drámaszínház társulata Dalolj, Lola, dalolj! címmel mutat be egy különleges produkciót, amelyet Heinrich Mann Ronda tanár úr című regénye és A kék angyal című film alapján Olekszandr Csepalov kortárs szerző írt. Az ukrán rendező, Dmitro Bogomazov is járt már a találkozón 2019-ben két nagyszerű előadással: a Coriolanust és a Morituri te salutant című darabot is szerette a közönség.

Érdekes helyzetet teremthet az is, hogy a Baltikumból és Kelet-Európából szintén érkeznek társulatok – amelyek ráadásul részben orosz művekkel lépnek színpadra –, hiszen már csak a földrajzi közelség miatt is úgy érezhetik, hogy állásfoglalásra – elhatárolódásra, szolidaritásra – kényszerülnek.

A Rigai Új Színház Ivan Goncsarov Oblomov című művének színpadi adaptációjával készül. Litvániából a Klaipèda Drámai Színház egy Caravaggio élete nyomán készült előadással érkezik, és egy másik litván társulat is vendégeskedik a MITEM-en: a vilniusi OKT/Városi Színház az orosz kortárs szerző, Ivan Viripajev Delhi tánc című művét mutatja be. Szarajevóból pedig a Kamerni Teatar 55 előadását nézhetjük meg, amely Emlékszel még Doli Belre? címmel Emir Kusturica világára reflektál, aki egyébként most lett az orosz hadsereg színházának igazgatója.