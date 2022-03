Vége Gergijev orosz karmester karrierjének

A Müncheni Filharmonikusok megváltak Valerij Gergijevtől, vezető karmesterüktől a Putyinhoz fűződő kapcsolatai miatt – írja a BBC. Az orosz elnök közeli barátjára és támogatójára az elmúlt héten egyre nagyobb nyomás nehezedett, hogy elítélje Oroszország ukrajnai invázióját. Dieter Reiter müncheni polgármester ultimátumot adott neki, mondván, elbocsátják, ha hétfőig nem ítéli el Putyin tetteit. A határidő lejárta után Reiter azonnali hatállyal felbontotta a zenész szerződését.

A Müncheni Filharmonikusok zenekara nem adhatna több koncertet az irányításával

– áll a polgármester közleményében.

Gergijev nem ítélte el az ukrajnai inváziót, és ez tönkretette a karrierjét. A menesztett karmestert elbocsátották a nagyobb fesztiválokról, és több közelgő koncertjét is töröltek. Hétfőn az Edinburgh-i Nemzetközi Fesztivál – amelynek tiszteletbeli elnöke volt – kérte és fogadta el a lemondását. „Edinburgh testvérkapcsolatban áll Kijevvel, az intézkedés a polgárok iránti rokonszenv és támogatás jegyében zajlik” – áll a kuratórium közleményében.

Gergijev jelenleg Csajkovszkij A pikk dáma című darabját vezényli a milánói Scalában, ahol a múlt héten a közönség kifütyülte. Az operaház itt is ultimátumot adott: ha nem ítéli el az orosz rezsimet, akkor március 5-én menesztik. A Rotterdami Filharmonikusok azt is bejelentették, hogy idén lemondják a nagy múltú Gergiev Fesztivált, ha az orosz karmester nem vonja vissza Putyin támogatását, és a svájci Verbier Fesztivál is kérte a karmestert, hogy mondjon le zeneigazgatói posztjáról. A Bécsi Filharmonikusok három hétvégi fellépésén, a Carnegie Hallban a New York-i Metropolitan Opera zeneigazgatója, Yannick Nézet-Séguin helyettesítette Gergijevet.

Az 1953-ban Moszkvában született Gergijev az orosz operarepertoár legkiválóbb XXI. századi tolmácsolója – írja a BBC. A Londoni Szimfonikus Zenekar egykori vezető karmestere karrierjét egyre inkább beárnyékolja a Putyin melletti kiállás. Korábban támogatta a Krím Oroszország általi annektálását is. Gergiev menedzsere, Marcus Felsner hétfőn szintén megszakította kapcsolatát a zenésszel, és ezt szakmai élete legszomorúbb napjának nevezte. „Számunkra lehetetlenné és nyilvánvalóan nem kívánatossá vált Gergijev mester érdekeinek védelme” – írta Felsner a közleményében, amelyben Gergijevet a legnagyobb élő karmesternek nevezte.

(Borítókép: Valerij Gergijev 2021. szeptember 6-án. Fotó: MTI / EPA / Robert Ghement)