Mégsem lép fel Cserhalmi György az Antigonéban

A Radnóti új időpontban, március 12-én mutatja be legújabb darabját, az Antigonét, amit már nagy izgalommal vár a közönség. Az új időzítés oka a sorozatos Covid-megbetegedés, ami nagyon megnehezíti, olykor ellehetetleníti a próbafolyamatot. A produkciónak most azzal is számolnia kell, hogy Cserhalmi György, aki, mit arról az Index is beszámolt, hosszú idő után Theiresziász szerepében tért volna vissza a színpadra egészségügyi okokból végül nem tudta vállalni a feladatot.

Cserhalmiról nekem a szabadság indulatai jutnak eszembe: azt a fajta „öntörvényt”, lázadást és bátorságot képviseli, amely nem vaktában, hanem okosan, keserűen cselekszik; és az „és mégis” váratlan mosolyát. A személyesség ereje lenyűgöző a színészetében. Teiresziasz, a jós az Antigonéban, ő a város közösségének igényét, véleményét fogalmazza meg. Szava nem söpörhető félre, mert szakmája legjobbjai közé tartozik: vitathatatlanul többet tud

– mondta Porogi Dorka rendező.

„Cserhalmi kiállása a régi SZFE mellett, a szépséges, szemtelen, nagylelkű székfoglaló beszéde a szakmáról való etikus és árnyalt gondolkodás és a felelősség legmagasabbrendű példája. (Hiszen a színház-szakmai össztudás, tapasztalat az örökségünk, és nem kinevezett vezetőről kinevezett vezetőre száll, hanem színészek, színházi emberek adják egymásnak tovább.) Nagyon sajnálom, hogy most nem dolgozhattunk vele együtt, de mindennél fontosabb, hogy ne veszélyeztessük őt, hogy még sokáig legyen a közös munkára esély. Az előadásba pedig nem hívunk erre a szerepre helyette más vendégművészt. A társulat nélküle, másfajta módon próbálja meg megfogalmazni Teiresziasz bölcsességét és megkerülhetetlenségét” – tette hozzá a rendező.

(Borítókép: Cserhalmi György. Fotó: Zih Zsolt / MTI)