A Euronews a népszerű BoomBox banda énekesével beszélt, aki csütörtökön kimenekítette gyerekeit Kijevből, majd visszatért a fővárosba, hogy beálljon a katonák közé.

Ha szükség van rá, készen állok fegyvert fogni és harcolni.

– mondta a lapnak.

A zenekar több mint 100 milliós nézettségnél jár a YouTube-on, Andrij Hlivnjuk ukránul, angolul és oroszul is énekel, azonban 2014 óta nem hajlandóak Oroszországban játszani. Az orosz támadás után az énekes úgy döntött, akár fegyverrel is harcol hazájáért.

„Lebombáztak minket, de mindenki támogat minket, aki a zenénket hallgatja.”

A zenekar többi tagja is kimenekítette családját és együtt indulnak a frontra.

A zene békét teremt, most viszont a gitár helyett fegyvereket kell fognunk.

– mondta.

Több ukrán zenekar is megnyugtatta rajongóit, hogy egyelőre jól vannak. A metálzenét játszó Jinjer videóüzenetben számolt be a történésekről. A Magyarországon többször is koncertező zenekar megerősítette: az Ukrajnában tartózkodó tagok mindannyian jól vannak, és köszönik, hogy ilyen sokan kiállnak az országukért.

Az orosz rajongókat arra kérik, hogy ne higgyenek Putyin propagandájának, és küzdjenek a háború ellen.

Ukrajna legnépszerűbb hiphopcsapata, a TNMK a NATO segítségét kéri és nem érti, hogy történhet ilyen a 21. századi Európában.

„A NATO-nak le kéne zárnia a légteret, pont úgy, ahogy azt 2008-ban tették Grúziában. Most azonnal.”

Szintén a Euronewsnak nyilatkozott az Elza's Ocean frontembere, Szvjatoszlav Vakarcsuk. A 70 ezer férőhelyes stadionokhoz szokott zenekar két nappal az első bombázások előtt adott akusztikus koncertet rajongóinak. Az énekes úgy nyilatkozott:

Akkor kellett egy kis vidámság az embereknek, de most háború van és nincs idő éneklésre. Harcolnunk kell, de harcolhatunk szavakkal is.

Azt is hozzátette, hogy Ukrajna csak szabad, európai nép szeretne lenni, ebben pedig mindenkinek segítenie kell.

„Azt kérem mindenkitől, hogy legyetek hangosak és ordítsátok ki a világnak, mi történik velünk.”