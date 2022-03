A legtöbbünknek vannak barátai és családtagjai Oroszországban és Ukrajnában. Mindkettőre egy családként tekintek, és valóban úgy gondolom, hogy egy külső erő az, amely hatalmas összegeket költ propagandára, hogy a két országot egymás ellen hangolja, provokálja – jelentette ki Steven Seagal. Hozzátette: azért imádkozik, hogy mindkét ország pozitív, békés megoldásra jusson, hogy békében élhessünk – számolt be a Fox News.

Az amerikai sztár régóta ápol szoros kapcsolatokat Oroszországgal és személyesen Putyin orosz elnökkel. 2003-ban ő volt a moszkvai filmfesztivál sztárvendége, ahol nagyon megkedvelték, és rengeteg ajánlatot kapott: reklámokban, filmekben szerepelt és üzletelésbe kezdett. Putyinnal is ekkortájt ismerkedett meg.

A küzdősportokban szintén jártas orosz elnöknek is jól jött az ismeretség, hiszen imázsvideóiban maga is szívesen tetszeleg szuperhősszerepben, és Seagal nem is fukarkodott a Putyint dicsérő nyilatkozatokkal. Gyakran látogatott Oroszországba is. Rendre Putyin politikájának aktív támogatójaként tűnt föl, támogatta a Krím orosz megszállását is, emiatt 2017-ben öt évre kitiltották Ukrajnából. 2016 során szerb, majd orosz állampolgárságot szerzett, az útlevelet személyesen Putyintól vette át.

(Borítókép: Steven Seagal és Vlagyimir Putyin 2014. július 29-én. Fotó: ALEXEI NIKOLSKY / AFP)