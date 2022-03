Nem lesz orosz pavilon a Velencei Biennálén

„Nem vagyunk közvetlen veszélyben, de a helyzet kritikus és percről percre változik. Jelenleg az életveszélyes körülmények miatt nem tudjuk folytatni a munkát” – osztotta meg múlt csütörtökön a Twitteren Makov, valamint a kurátorok, Maira Lanko és Borys Filonenko. Az Artnet News értesülései szerint Makov Harkivban lakik, míg a három kurátor a fővárosban tartózkodott az invázió első napján. A kurátori csapat többi tagja Lvivben, egy nyugat-ukrajnai városban él.

Minden, Ukrajnából induló és Ukrajnába tartó nemzetközi járatot töröltek. Az ország körüli utazás kockázatos. (...) Ha a helyzet megváltozik, és biztonságosan folytathatjuk a munkánkat és utazhatunk, akkor ott leszünk Velencében

– fogalmazott az invázió kezdete után a stáb.

A csapat minden erejével azon van, hogy képviselje Ukrajnát az 59. Velencei Biennálén, ám a művészek tisztában vannak vele, hogy nem minden rajtuk múlik. A Velencei Biennálé szervezői kiállnak mindazok mellett, akik Ukrajnában elszenvedik az orosz támadást. A Biennálé „határozottan elutasítja a háború és az erőszak minden formáját”, a rendezvény pedig továbbra is a nemzetek, kultúrák és vallások közötti párbeszéd helyszíne marad.

Az ukrán kurátorok eredetileg azt tervezték, hogy Makov 1995-ös The Fountain of Exhaustion című művének új változatát mutatják be tavasszal. A mű egy háromméteres, 78 bronztölcsérből álló installáció. A darabot két héten belül Velencébe küldték volna, de a terv meghiúsult, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát. Legalábbis néhány napja még úgy tűnt, hogy meghiúsul…

A váratlan fordulat

Az Art Newspaper szerint Makov február 26-án egy telefonhívásban megerősítette, hogy a 2022-es Velencei Biennálé Ukrán Pavilonjának egyik kurátora, Maria Lanko az autója hátsó ülésén

sikeresen kimenekítette az ominózus művet Ukrajnából,

így az már szabadon „átutazhatott” a lengyel–ukrán határon. Az ukrán alkotást tehát (elvileg) a háború ellenére is megtekinthetik a nézők az idei eseményen.

Az már biztos, hogy Oroszország nem lesz ott az idei Biennálén: az országot képviselő művészek az invázió miatt visszaléptek az indulástól.

Nincs helye a művészetnek, amikor civilek halnak meg a rakéták tüze alatt, amikor Ukrajna állampolgárai óvóhelyeken bujkálnak, és az orosz tüntetőket elhallgattatják

– írta Alekszandra Szuhareva és Kirill Szavcsenkov a Facebookon. „Oroszként nem fogom bemutatni munkáimat a Velencei Biennálé Orosz Pavilonjában” – áll a posztban.

A pavilon szervezői az Instagramon megerősítették, hogy Szuhareva, Szavcsenkov és Raimundas Malašauskas kurátor mind visszalépett, „következésképpen az orosz pavilon zárva marad”.

(Borítókép: Velence madártávlatból. Fotó: Tiziana FABI / AFP)