Ez egy helyzet. Nem mi fogjuk megoldani, hanem a politikusok. Minden magyar testvéremért imádkozom, és nagyon remélem, hogy senki, egyetlen magyar fiatalember sem fog a háborúban meghalni

– mondja Lőrincz P. Gabriella Bella István-díjas költő abban a videóban, amit Beregszászból, a szülővárosából küldött a tegnap.ma irodalmi portál nézőinek. Mély hittel és őszinte szívvel számol be arról, mit tapasztal éppen Kárpátalja azon részén, ahol tartózkodik. „Aki kíváncsi a valóságra, és nem pletykákból szeretne tájékozódni a kialakult ukrajnai helyzetről, mindenképpen tekintse meg ezt az üzenetet” – olvasható a tegnap.ma irodalmi portálon.

Visszanézhető író-olvasó találkozók

Az Irodalomról vágatlanul alcímet viselő honlapot éppen azért indította el Döme Barbara és Király Farkas – mindketten alapító-főszerkesztők –, hogy videókon keresztül kommunikáljanak a nézőikkel, olvasóikkal, különösen a fiatalabb korosztállyal. „A tegnap.ma irodalmi portál célja olvasóvá tenni a most még csak TikTok-videókat pörgető fiatalokat – mondja Döme Barbara. – Úgy döntöttünk, megmutatjuk nekik az irodalmat vágatlanul. Költőket, írókat, valamint az ő műveiket tesszük közzé az oldalon rövid videókban. Bízunk benne, hogy akik a kisfilmeken keresztül közelebb kerülnek a kortárs irodalom művelőihez, azok előbb-utóbb kíváncsiak lesznek a műveikre is, és azokat maguk emelik majd le a könyvespolcról.”

Magyarán az olvasás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, és közben figyelnek arra, hogy mindezt eljuttassák a határon túli magyarokhoz is, hogy minél jobban megismerhessék a kortárs irodalmat, a kortárs szerzőket, és ezáltal a nyelvet is gyakorolhassák, ami igen fontos ott, ahol kisebbségben élnek, esetleg már a nyelv is kikopóban van, és nagy lelkesedéssel fogadnak minden magyar nyelvű kortárs irodalmat. „Pandémia idején különösen fontosnak tartjuk online eljuttatni a kultúrát mindenkihez” – mondja Barbara, aki úgy tapasztalja: hiába vagyunk beoltva, félházzal mennek a felolvasóestek, az író-olvasó találkozók, hiszen még mindenki tart a vírustól. Így viszont nemcsak hogy élőben lehet követni az eseményt, hanem vissza is lehet nézni.

Kortárs irodalmi videólexikon

Az oldal mindezeken túl a Szereplők alcím alatt összegyűjti mindazon költőket, írókat, akikkel videót készítettek, bemutatják a saját honlapjukat, így egy fokozatosan bővülő kortárs irodalmi videólexikont hoznak létre, ahol rá lehet keresni a kortárs szerzőkre.

Nem csupán a járvány befolyásolja ma már mindannyiunk életét, hanem a szomszédban kitört háború is. A portál csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtéséhez: kortárs írók, költők dedikált könyveit bocsátják árverésre a Facebook-oldalukon. A pénz közvetlenül a szeretetszolgálat számlájára folyik be, abból pedig a háborús ország bajba jutott állampolgárait támogatják. Az alapító-főszerkesztők a könyvárverésen felül is arra biztatják az olvasókat, hogy ha nem is ők nyerik el az adott kötetet, azt a kisebb összeget, amit rászántak volna, adományként szintén utalják el, hiszen minden pénz számít.

(Borítókép: Király Farkas és Döme Barbara / Tegnap.ma)