Több országban műsorra tűzik Zelenszkij vígjátéksorozatát

A nép szolgája (Szluga naroda) című sorozat három évadon át futott Ukrajnában, illetve egy film is készült belőle. A főszereplőt, Vaszilij Petrovics Goloborodko középiskolai történelemtanárt Volodimir Olekszandrovics Zelenszkij alakítja. Az ukrán–orosz háború elég erősen megnövelte Zelenszkij népszerűségét, a közösségi média platformok tele vannak az ukrán elnököt pozitív színben feltüntető posztokkal.

A nép szolgája című sorozatból inspirálódva jegyezték be 2018-ban A Nép Szolgája Pártot, amelynek élén Zelenszkij megnyerte az elnökválasztást 2019-ben. Bár a párt népszerűsége tavaly csökkent, az ukrán államfő viselkedése az orosz invázió kirobbanása óta magas szimpátiát váltott ki, még azoknál is, akik eddig azt sem tudták, hogy ki az a Zelenszkij. Ezzel pedig a sorozatot is újra reflektorfénybe állította.

A három évados sorozat története szerint Vaszilij Petrovics Goloborodko egyik diákja titokban lefilmezte, amikor a tanár valamin felháborodott, és indulatos monológot rögtönzött arról, hogyan számolna le a politika korruptságával és öncélúságával. A felvételt feltöltötték Youtube-ra, ami ott önálló éltere kelt, és hatalmas nézettséget produkált. Az ukrán nép, hűen a valósághoz, a sorozatban is elkezdett kacérkodni a gondolattal, hogy milyen jól járnának egy ilyen vezetővel. A lelkes fogadtatásra végül Vaszilij Petrovics Goloborodko elindul a választásokon, az erre szükséges összeget diákjai teremtik számára elő. Miután megválasztják, a karakter ugyanúgy ragaszkodik a normális életéhez, például bringával közlekedik, hitelének törlesztőrészleteit fizeti, azaz tapasztalataiból kiindulva valóban az ukránokat tudja képviselni.

A nép szolgája 2016-ban elnyerte a legjobb játékfilmsorozat díját az ukrán televíziós díjátadó ceremónián, és a houstoni WorldFesten is Arany Remy-díjat kapott.

A Zelenszkij produkciós cége, a Kvartel-95 által készített sorozat iránt már azt követően megnőtt a nemzetközi érdeklődés, hogy a színészt megválasztották Ukrajna elnökének. A produkció nemzetközi forgalmazási jogaival rendelkező Eccho Rights tájékoztatása szerint azonban az Ukrajna ellen indított orosz katonai invázió óta számos ország tévécsatornája vásárolta meg.

Nagy-Britanniában a Channel 4 közölte, hogy megszerezte A nép szolgája vetítési jogait, és tervei szerint már vasárnap levetíti egy epizódját egy Zelenszkijről szóló aktuális politikai műsor kíséretében. Az Eccho Rights már a közel-keleti MBC, a görög ANT 1 és a román PRO TV csatornával, valamint bolgár, moldovai, észt, francia, finn és georgiai műsorszolgáltatókkal is megállapodott. Nicola Soderlund, az Eccho Rights ügyvezető partnere 2012-ben ismerte meg Zelenszkijt, mikor egy humoros műsorát forgalmazták, amelyben hétköznapi embereknek kell megnevettetniük a komikusokat.

Soderlund szerint Zelenszkij színészként is képes volt arra, hogy meggyőző üzeneteket juttasson el az emberekhez, és ez segített neki, hogy politikussá váljon. Az Eccho Rights 50 ezer eurót (19 millió forintot) adományozott az Ukrán Vöröskeresztnek, ami Soderlund szerint éppen annyi, amennyi a műsor eladásából befolyt. A cég emellett minden orosz vagy orosz gyártású tévéműsort eltávolított a katalógusából.