A Bolsoj Színház vezető karmestere azonnali hatállyal lemondott

Kantemir Balagov, az orosz származású filmrendező, forgatókönyvíró és operatőr a saját Instagram-oldalára posztolt ki egy képet, amelyben bejelenti, hogy elhagyja Oroszországot. A kép alá többek között azt írta:

Egy pillanat alatt elvették tőlünk a jövőnket, az életünkkel együtt. Elvették tőlünk a szüleinket és a barátainkat. De egyet nem tudnak elvenni, ez pedig a film. Szívünk Ukrajnával és Oroszország népével van, akik ellenzik ezt a rémálmot.

Az orosz rendező után Tugan Sokhiev, a Bolsoj Színház vezető karmestere írt egy szívhez szóló bejegyzést a Facebook-oldalán, amit a saját érzéseivel kezdett el, miszerint

eltartott egy ideig, amíg feldolgoztam azt, ami történik körülöttünk, és kellett pár nap, amíg összeszedtem magamat annyira, hogy képes legyek kifejezni azokat az összetett érzéseket, amelyeket az aktuális események váltottak ki bennem. Először leszögezném, hogy soha nem támogattam, és mindig is ellene leszek mindenféle konfliktusnak, bármilyen formában is történjen. Egyszerre döbbent meg és sért, hogy egyes emberek megkérdőjelezik a béke iránti vágyamat.

Beszélt arról, hogy mindig is büszke volt arra, hogy mind az orosz, mind a francia művészeti élet részese lehet, hiszen mindkét ország rendkívül gazdag kultúrával rendelkezik, és mindig azon volt, hogy megmutassa az embereknek, a zenében nem számít a származás, a nem vagy a vallás.

Kifejtette, hogy az elmúlt napokban választás elé állították őt is, és mindenki mást is, aki a Földön él. Arra kérték, hogy válasszon a Toulouse-i Szimfonikus Zenekar és a Bolsoj Színház között. Tugan Sokhiev azt írja, hogy ez olyan, mintha két szerető család közül kéne választania, és a bejegyzés végét azzal fejezi be, hogy mindkét pozícióról lemond; nem választ.

Mi, zenészek azért vagyunk, hogy Sosztakovics zenéjén keresztül emlékeztessünk a háború borzalmaira. Mi, zenészek vagyunk a béke nagykövetei. Ahelyett, hogy felhasználnának minket és magát a zenét a nemzetek és emberek egyesítésére, helyette megosztanak és kiközösítenek bennünket. (...) Hamarosan arra is megkérnek majd, hogy válasszak Csajkovszkij, Sztravinszkij, Sosztakovics és Beethoven, Brahms, Debussy között, ahogy ez már megtörténik Lengyelországban, vagy olyan európai országokban, ahol kezdik betiltani az orosz zenét. (...) Kénytelen voltam szembenézni azzal a lehetetlen döntéssel, amiben választanom kellett volna a szeretett oroszországi és franciaországi zenésztársaim között, és arra jutottam, hogy inkább azonnali hatállyal lemondok mind a moszkvai Bolsoj Színház, mind pedig az Orchestre National du Capitole de Toulouse (Toulouse-i Szimfonikus Zenekar), zeneigazgatói tisztségéről.

Zenészként mindig mellettük fogok állni – mondta az üzenet végén az orosz karmester.