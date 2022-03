Cormac McCarthy 16 év után új regénnyel jelentkezik

A világ egyik legnagyobb hatású szerzőjének tartott McCarthy két, egymással szorosan összefüggő kötete 2022 őszén jelenik meg − írja a New York Times. A The Passenger című könyv októberben, a Stella Maris novemberben jelenik meg angolul. A két könyv szorosan összekapcsolódik, egy testvérpárról, Bobby és Alicia Westernről szól, akiket apjuk, az atombomba kifejlesztésében segédkező fizikus öröksége gyötör.

Az első kötet a mentőbúvárként dolgozó Bobbyra koncentrál, aki egy elsüllyedt repülőgép roncsait kutatva arra jut, nemcsak a feketedoboz, hanem a pilóta táskája és az egyik halott utas is eltűnt. A másik kötet főhőse pedig matematikai zseni, a csodagyerek Alicia, ő a jelenleg 88 éves McCarthy első női főhőse, akinek intellektusa megrémiszti az embereket. Hallucinációi karakterekként tűnnek fel, akik mind saját hanggal rendelkeznek.

Először van női főhőse

A sötétség mestereként számontartott McCarthy, akit az irodalomtörténet szívesen sorol a déli gótika szerzői, Faulkner és Truman Capote közé, már egy 2009-es interjúban azt mondta a Wall Street Journalnak, ötven éve tervezi, hogy egy nőről írjon.

Soha nem leszek elég kompetens hozzá, de egyszer meg kell próbálnia az embernek.

McCarthy a Stella Maris teljes kéziratát és a The Passenger egyes részeit már nyolc éve eljuttatta a szerkesztőinek, akik ezt eddig titokban tartották, ezért is szólt akkorát, hogy ennyi év után most egyszerre két McCarthy-könyv jelenik meg. A készülő regény híre már 2015-ben felröppent, aminél jobb marketing nem kell. Hét év után most úgy tűnik, valóban az olvasók kezébe kerül. McCarthy legutóbbi utópikus regénye, Az út 2010-ben jelent meg a Magvetőnél.

