Világsztárok, akik büszkék ukrán származásukra

Nem titok, hogy az Egyesült Államok mindig is a multikultúra és a nemzeti diverzitás egyik bölcsője volt, és ezzel Hollywood sincs másképp. A filmsztárok közül vannak, akikről pontosan tudjuk, honnan származnak, azonban akadnak olyanok is, akikről csak az orosz–ukrán háború miatt derült ki, hogy ukrán felmenőkkel rendelkeznek.

Milla Jovovich

A Kaptár és az Az ötödik elem Ukrajnában született színésznője mindig is büszkén gondolt ukrán „származására″. 1975-ben született Kijevben, édesanyja a híres orosz színésznő, Galina Loginova. Ötéves volt, mikor szüleivel együtt Londonba költözött, később pedig Los Angelesben telepedett le a család. A multitalentum ma is hatalmas sikernek örvend, az angol mellett oroszul, franciául és ukránul is beszél. Jovovich az orosz–ukrán háború kapcsán Instagramon is nyilatkozott:

Orosz és ukrán felmenőim és gyökereim is vannak. Szétszakadok, ahogy látom ezt a horrort…

Mila Kunis

A filmsztárról szintén köztudott, hogy ukrán származású, azt azonban kevesen tudják, hogy hétéves koráig Csernovciban élt, és csak 1991-ben költözött Los Angelesbe családjával. Főleg vígjátékokból ismert, azonban az áttörést mégis a Fekete hattyú című dráma hozta neki. Mai napig beszél ukránul és oroszul, ami többször is hasznára vált, például mikor a Barátság extrákkal című film sajtóturnéján színésztársát, Justin Timberlake-et vette védelmébe egy orosz riporterrel szemben.

Kunis férjével, Ashton Kutcherrel nyilatkozott az ukrán–orosz háború ügyében, és a pár a GoFundMe adománygyűjtő oldalon jelenleg több mint 18 millió dollárt gyűjtött össze az ukrán rászorulóknak.

Leonardo DiCaprio

A 90-es évek szívtiprójából felnőtt filmsztár is ukrán felmenőkkel rendelkezik. DiCaprio március 5-én 10 millió dollárt adományozott nagyanyja ukrán szülővárosának, Odesszának a Nemzetközi Visegrádi Alapon keresztül.

Steven Spielberg

A háromszoros Oscar-díjas rendező is ukrán felmenőkkel rendelkezik. Nagyszülei Odesszából és Kamjanec-Pogyilszkijből emigráló ukrán zsidók voltak, Spielberg már az amerikai Ohióban született. A rendező dokumentumfilmje, a Spell Your Name az első nemzetközi, holokausztról szóló dokumentumfilm volt, melyet Ukrajnában 2006-ban bemutattak, és nagy hatással volt az ország zsidó közösségére. A rendező elmondása szerint a kedvenc étele az ukrán borscs.

Eugene Hütz

A Gogol Bordello frontembere Ukrajnában született orosz apától és ukrán anyától. A zenész és családja a csernobili katasztrófa után menekült el az országból, hét éven keresztül vándoroltak a kelet-európai országokban, míg végül az Egyesült Államokban telepedtek le. Ukrán és roma származása zenéjében is megjelenik. Zenekara március 10-ére jótékonysági rendezvényt szervez New Yorkban, ahol a befolyt összeget az ukrán rászorulóknak adják. Hütz az Instagramján az írta:

Ukrajna az ukránoké.

Vera és Taissa Farmiga

A testvérpár mindkét tagja ismerős lehet a horrorfilmkedvelőknek, hiszen Vera és Taissa is szerepelt a Démonok között filmes univerzumában. Míg Vera a való életben is létező, híres szellemkutatót, Lorraine Warrent alakította, addig Taissa az Apáca című filmben tűnt fel az Amerikai Horror Story mellett. Szüleik mindketten Ukrajnából származnak, azonban a testvérek már az Egyesült Államokban, New Jersey-ben születtek.

Dustin Hoffman

Dustin Hoffmant senkinek nem kell bemutatni, hiszen a színész igen gyorsan elérte az ikonstátuszt. Azonban sokan nem tudják róla, hogy nagyszülei Ukrajna központjából, Bila Cerkvából emigráltak Chicagóba.

Leonard Nimoy

A Star Trek-franchise egyik legismertebb színésze, aki 50 évig játszotta Spock szerepét, szintén ukrán származású. Szülei a mai Ukrajna területéről menekültek az Egyesült Államokba, ahol Nimoy született.

Steven és Liv Tyler

Az Aerosmith rockbandából ismert Steven Tyler nagyapja Ukrajnában született. Az énekes egy 2015-ös interjúban azt is elmondta, hogy tradicionális ételeken, például borscson nőtt fel.

David Duchovny

Az X-akták sztárjának édesapja Kijevben született, azonban Duchovny sokáig azt hitte, hogy a város Oroszországhoz tartozik. 2014-ben Twitteren tisztázta a helyzetet, állítása szerint akkor tudatosult benne, hogy mindvégig ukrán származású volt. A poszt végén azt írta:

„Soha nem késő változni.”

(Borítókép: Mila Kunis 2020. január 25-én. Fotó: Rich Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)