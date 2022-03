„Nem szeretném, hogy egyetlen leválthatatlan ember legyen az ország élén"

Az HBO Max Originals első magyar produkciója, A besúgó már 2021 őszén bemutatkozott a Genfi Nemzetközi Filmfesztiválon. Most végre az is kiderült, hogy itthon április 1-től lesz elérhető az HBO felületén, ahol egyből az első két részt is megtekinthetjük.

A besúgó 1985. Magyarországára kalauzol minket, ahol a kommunizmus árnyékában már javában erősödnek azok a hangok, amelyekben már benne cseng egy rendszerváltás ígérete.

A történet főszereplője, a húszéves Geri (Váradi Gergely) Pestre költözik, hogy a Gazdaságtudományi Egyetemen tanuljon. Kollégiumi élete első napján csatlakozik egy csapat demokratikus ellenzéki fiatalhoz, akik tüntetéseket szerveznek a kommunista rendszer ellen. A csoportot Száva Zsolt (Patkós Márton), a karizmatikus fiatal diák vezeti, aki hamarosan Geri legjobb barátja lesz.

A premierdátum hírével párhuzamosan az előzetes videó is megérkezett, hogy ezzel hangolódhassunk a hónap fennmaradó napjain, míg végre belekezdhetünk Geri és egy rendszer leváltásának történetébe.





A sorozat főbb szerepeiben olyan tehetséges fiatal színészek láthatóak, mint Váradi Gergely (Guerilla,), Patkós Márton (Napszállta, Kincsem), Szász Júlia (Seveled, Bátrak földje), Szőke Abigél (Akik maradtak), Lengyel Benjámin (Űrpiknik, Szép csendben), Varga Ádám (A Tanár, Alvilág, Viharsarok), Hermányi Mariann (Toxikoma, A tanár), Borbély Richárd (Korhatáros szerelem, Mintaapák), Márkus Luca (Egynyári kaland, Drága örökösök) és Vas Judit Gigi. A tapasztalt művészgenerációt Thuróczy Szabolcs (Aranyélet, Drakulics elvtárs), Mácsai Pál (Terápia), Ördög Tamás (a Dollár Papa Gyermekei színi társulat vezetője),Radnay Csilla (Nyitva), Hajdú Szabolcs (Ernelláék Farkaséknál), Gyabronka József (Lajkó – Cigány az űrben, Kincsem), Funtek Frigyes (Eszmélés, Randevú Budapesten és Szabó Simon (Megdönteni Hajnal Tímeát) képviseli.