Sétáljunk a forradalomban, vagy vigyünk haza egy darab történelmet

Petőfi Sándor írta barátjának, Arany Jánosnak pár nappal március 15. után:

Forradalom van, barátom, s így képzelheted, mennyire vagyok elememben!

Március 15. minden évben kiemelt jelentőségű nap a Magyar Nemzeti Múzeumban. Idén négy napon keresztül ünneplik a forradalom történéseit és hőseit. Március 11. és 15. között rendhagyó tárlatvezetésekkel, történelmi sétákkal és kézműves foglalkozásokkal idézik meg a forradalom hangulatát.

A résztvevők történelmi séták keretében megtudhatják, milyen lehetett 1848. március 15-én végigjárni a pesti belváros utcáit a változást kívánó tömeggel, hogyan alakult Széchenyi, Kossuth, Batthyány és Petőfi hitvesének élete a szabadságharc leverését követően, valamint mit jelentett a kor emberének a Múzeum idén 175 éves épülete.

A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása részletesen mutatja be március 15. eseményeit, látható többek között a 12 pont, a Nemzeti dal egy példánya és Petőfi kokárdája is. 1848. március 15-én a Forradalmi ifjúság a Magyar Nemzeti Múzeum elé hirdette meg a nagygyűlést, mely az események ma is élő szimbólumává vált. Múzeumpedagógusaink közel egyórás tárlatvezetésén a látogatók megismerhetik a forradalom titkait, és arra is megkaphatják a választ, hogy miben különleges a magyar kokárda, hogyan bontakozott ki a szabadságharc, és milyen úton jutott el a szabadságharc később Világoshoz.

A gyerekek sem maradnak ki az ünnepi eseményekből, a szervezők március 15-én forradalmi tárgykészítő foglalkozásra invitálják a családokat, a kicsiket és a nagyokat, ahol csákók és párták mellett mindenki elkészítheti saját kokárdáját is.

A Magyar Nemzeti Múzeum kiemelten fontosnak tartja, hogy a március 15-i eseményeket minél hitelesebben és közérthetőbben ismertesse meg a látogatókkal. Ennek érdekében múzeumpedagógusaink nem csak korhű ruhákkal, de az adott időszakhoz kapcsolódó történetekkel, anekdotákkal, elbeszélésekkel, vagy éppen tévhitek megcáfolásával teszik izgalmasabbá a vezetett sétákat, a tárlatvezetéseket, vagy a kézműves foglalkozásokat

– mondta Kenesei Zsófia múzeumpedagógus.

A Magyar Nemzeti Múzeum március 11. és 15. közötti programjain való részvétel regisztrációhoz vagy jegyvásárláshoz kötött.