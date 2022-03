Két helyszínen több mint 500 különféle méretű és jellegű színházi előadást és foglalkozást, 53-féle repertoárdarab mellett 16 kisebb-nagyobb bemutatót, köztük hét egész estés, nagytermi produkciót (operát és balettet) tűz műsorára 139. évadában az OPERA.

A mítoszok és a történelem egymásra épülő, oda-vissza érvényes kapcsolata ihlette a dalszínház 2022/23-as szezonját. Madarász Iván az OPERA felkérésére Fábri Zoltán forgatókönyvének felhasználásával írta meg a Budapest ostroma idején játszódó Az ötödik pecsét című operáját, ősbemutatóját Szikora János rendezi. Szergej Prokofjev Háború & béke című, igen aktuálissá vált alkotásának magyarországi premierjét a Genfi Nagyszínházzal közösen Calixto Bieito viszi színre.

De a népszerű művek közül Tosca-bemutatóra is készül az Operaház. Két Mozart-opera hosszú kihagyás után tér vissza: az Idomeneo, Kréta királya több mint 40, Az álruhás kertészlány, a zseniális szerző első, még gyermekként szerzett színpadi műve több mint 30 év után lesz újra látható az OPERÁ-ban. Mindkettőt Almási-Tóth András művészeti igazgató állítja színpadra, utóbbit az Eiffel Műhelyházban, a USA-béli San Diegó-i Opera Neóval koprodukcióban.

Mai János vitéz

Az évadtematikából adódóan több, az antik kultúrában gyökeredző, illetve a középkor mitikus világát idéző barokk művet is bemutat a dalszínház, így Gluck Orfeusz & Euridiké című operáját és Monteverdi Tankréd & Klorinda című intermezzóját. Különleges adventi szeánsznak ígérkezik a napkeleti bölcs történetéhez kapcsolódó Artaban, amelyet Selmeczi György és fia, János alkot Ókovács Szilveszter főigazgató koncepciója nyomán: a hunyt szemű világi szertartást Érdi Tamás zongoraművész hangolja a kiürített Bánffy teremre. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából Szabó Máté mai rendezésében tér vissza a János vitéz.

A Magyar Nemzeti Balett Boris Eifman A Pygmalion-hatás című egész estés balettjének magyarországi premierjére készül, valamint Bartók két táncművét is új felfogásban mutatja be: A fából faragott királyfi Velekei László, A csodálatos mandarin Venekei Marianna első balettmester koreográfiájával valósul meg. Emellett olyan nagyszabású klasszikus balettelőadások is visszatérnek az együttes repertoárjára, amelyek az Operaház felújítása miatt nem szerepelhettek műsoron, köztük A makrancos Kata, a Don Quijote, A hattyúk tava. Ismét az Ybl palotában lesz látható A diótörő, és jövőre is műsoron lesz a Mayerling.

Marton Éva köszöntése

Az évad esszenciáját jövőre újra a májusban megrendezett tematikus fesztivál adja, amely ez alkalommal a MítoszFeszt címet viseli. Itt többek közt tíz, nagyrészt az antik korból ihletet merítő, mitikus előadás látható, olyan repertoárdarabokkal, mint az Elektra, az Íphigeneia Tauriszban, az Ariadné Naxoszban, vagy a balett produkciói közül a Trójai játékok & Trójai játékok – amazonokkal. Ugyancsak az évadtematikába illeszkedik, hogy 2022 novemberében

az OPERA immár teljes terjedelmében tűzi műsorára wagner Ring-tetralógiáját.

M. Tóth Géza rendezését magyar művészek tolmácsolásában tekinthetik meg az érdeklődők, az egyetlen vendégművész Loge szerepében az ugyancsak magyar származású Adrián Eröd lesz.

A rendezők tekintetében a Magyar Állami Operaház szerint a repertoárjuk sok mindent elárul a komolyan vett nemzeti intézményi jellegről, annak értékre nyitott voltáról, hogy Mítosz és történelem elnevezésű évadukban A-tól V-ig, Alfölditől Vidnyánszkyig jelennek meg alkotók, akik az elmúlt évtizedben – néha évtizedekben – operaházi felkérést kaptak.

Marton Éva 80. születésnapja alkalmából ünnepi gálaesttel, zeneakadémiai növendékeivel köszönti őt a dalszínház.

Kiállítás a Vörös szalonban

Az Operaház újranyitásához kapcsolódó Hunyadi László-premier kísérőrendezvényeként Erkel Ferenc és a Hunyadi László címmel nyílt kamarakiállítás az Andrássy úti Ybl palota Vörös szalonjában. A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria és a gyulai Erkel Ferenc Emlékház együttműködésével megvalósuló, március 27-ig látogatható tárlaton Benczúr Gyula Hunyadi László búcsúja és Madarász Viktor Hunyadi László siratása című, március 15-ig megtekinthető festménye mellett több, Budapesten még nem kiállított Erkel-relikvia is a közönség elé kerül, így Erkel Ferenc elefántcsontból faragott karmesteri pálcája.

A megújult Operaházban megváltozott az 1. emeleti nézőtéri büfé, a Feszty bár térelosztása is, az eredeti bútorzatot idéző pultok a terem Andrássy út felőli oldalán helyezkednek el. Az OPERA gasztronómiai partnere a továbbiakban is a Zsiday Csoport, amely a nézőtéri büfén kívül a földszinti Opera Cafét is működteti. Az Operaház felújításáról korábban Zoboki Gábor, a felújítást vezető építész nyilatkozott az Indexnek.

(Borítókép: Magyar Állami Operaház)