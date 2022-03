Beszélni kezdett a Kossuth-szobor New Yorkban, ráadásul magyarul

A manhattani Riverside-on áll Kossuth Lajos szobra, amely nemrégiben a Talking Statues nevű nemzetközi kulturális akció keretében szintén hangot kapott és angolul és magyarul is beszél a járókelőköz. David Peter Fox producer 2013-ban Koppenhágából indította el azt a projektet, amelyben

ismert történelmi figurák köztéri szobrai egy applikáció segítségével hosszabb monológot intéznek a látogatókhoz.

A szobrok azóta a világ számos nagyvárosában beszélnek, és olyan sztárok kölcsönzik a hangjukat számukra, mint Meryl Streep, Zoe Saldana, Rita Moreno, Patrick Stewart és Dominic West.

Réti Barnabás hosszabb ideig élt Londonban és elmondása szerint meglepte a felkérés, hogy egyetlen magyar színészként csatlakozzon az illusztris gárdához:

Nagyon megtisztelő egy nemzetet képviselni a nagyvilágban, és őszintén szólva nem tudtam, hogy létezik New Yorkban Kossuth-szobor. Izgalmas volt a kutatómunka, megtudni, hogy Kossuth az amerikai látogatása alkalmával milyen sikereket ért el a képviselőházban tartott beszédével. Amikor a felvételt csináltuk Londonban, éppen nagyon sokat dolgoztam az amerikai akcentusomon és pont az jelentett nehézséget, hogy David, a producer kérésére visszaerősítsem a magyar akcentust.

A régebben a Barátok közt sztárjaként megismert színésznek nem ez volt az egyetlen nemzetközi munkája, amikor a magyar kiejtésével kellett dolgoznia: az Amazon Agatha Christie-adaptációjában, a Gyilkosság az Orient Expresszen rádiójáték verziójában Andrényi gróf szerepét alakította Ruta Gedmintas (Tudorok, Az Úr sötét anyagai) színésznő oldalán, a BBC Radio Hijacked Histories című sorozatában pedig több kelet-európai karaktert is megszólaltatott.

Réti Barnabás, aki hosszú ideig New Yorkban és Londonban tanulta a színészmesterséget, a pandémia óta főként itthon dolgozik, a Karinthy Színházban nagy sikerrel bemutatott Fat Pig – Kövér disznó című darabban játszik Balázs Andreával, amelynek fordítója és producere is egyben. Dobó Kata oldalán az Egy különleges nap című darabban is láthatja a közönség a 6színben és vidéken is. A színház mellett főleg amerikai és angol filmekben is forgat, a brit Channel 5 legújabb krimijeiben, a The Teacherben és a Deadline-ban is szerepet kapott.