„Egy napon, ami talán el sem jön soha, majd én is kérek tőled valamit” – mondja rekedtes hangon Vito Corleone minden idők legsikeresebb gengszterfilmjében, amelynek frappáns mondatai, utolérhetetlen jelenetei beépültek a kultúránkba. Épp ötven éve, 1972. március 15-én mutatták be a Mario Puzo regényéből készült A Keresztapa (The Godfather) című filmet Francis Ford Coppola rendezésében, Marlon Brando és Al Pacino főszereplésével. A kultikus filmalkotásról, amely 1982. március 25-én került először a magyar mozikba, Hahner Péterrel, a Rubicon Intézet főigazgatójával beszélgettünk.