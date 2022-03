Meddig lehet bírni a folyamatos küzdelmet?

Lelkek pásztora címmel készült dokumentumfilm Iványi Gáborról, amit most ingyenes vetítésen meg is nézhetnek.

A Lelkek pásztora című film alkotói két éven keresztül kísérték Iványi Gábort, miközben bemutatják életútját, gondolkodásmódját és értékrendjét. A forgatás elején még nem lehetett tudni, hogy milyen mozgalmas időszak következik, kezdve a pandémia miatt kialakult lezárásokkal, a pénzelvonásokon át egészen az Oltalom Karitatív Egyesület és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeinek majdhogynem ellehetetlenítéséig.

A lelkész által létrehozott intézmények évtizedek óta sok ezer elszegényedett ember támogatásáról gondoskodnak. Iványi munkája mellett, amikor csak teheti, felszólal a szabadság és a demokrácia védelmében, kiáll minden kisebbség mellett. Működését egyházi státuszának elvétele, majd újabb és újabb pénzügyi megszorítások teszik egyre gyötrelmesebbé.

A film bepillantást ad az Oltalom Karitatív Egyesület és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeinek életébe. Megörökíti az elmúlt két év fontos eseményeit, de elsődleges célja, hogy közelebbről bemutassa Iványi Gábor lelkészt. A film teljes egészében saját finanszírozásból készült, támogatás nélkül, népszerűsítését és terjesztését is az alkotók szervezik. Egy mozijegy áráért online is megtekinthető, de 2022. március 31-én egy ingyenes, ám regisztrációhoz kötött vetítést is tartanak.

Az alkotók számára azért volt fontos ennek a filmnek az elkészítése, mert azt remélik, hogy Iványi Gábor történetének bemutatásával egy olyan értékrendet, gondolkodásmódot juttatnak el a nézőközönséghez, aminek megértése egy emberségesebb, élhetőbb világot eredményez, mindeközben a jelen Magyarországáról is mesél.



Iványi Gábor a rendszerváltást követő 30 év egyik meghatározó, szimbolikus alakja. Két cikluson keresztül volt a magyar parlament képviselője, mindkét időszakban ellenzéki szerepben. Egyháza, amelynek egyik alapítója is, nemcsak hitéleti, hanem szociális területen is kimagasló tevékenységet végez.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség jótékonysági tevékenységének nagy részét az Oltalom Karitatív Egyesület végzi. Több mint 40 intézményt tartanak fenn országszerte, a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb közösségeknek próbálnak segítséget nyújtani. Iskolákat, idősotthonokat, anyaotthonokat, hajléktalanszállókat működtetnek.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET Egyház) 1981. október 1-jén alakult. A felekezet a Magyarországi Metodista Egyházból vált ki 1973-ban, majd nyolc éven át nem kapott hivatalos egyházi státuszt. Ma hat helyszínen, az ország különböző pontjain vannak gyülekezetei. 2010-ben, egy új törvény értelmében, a MET-től ismét megvonták a hivatalos egyházi státuszt, ami jelentős hátrányt jelentett az egyháznak.

A filmvetítés után Kálmán István moderálásában beszélgetést hallhatnak Iványi Gáborral, Vásárhelyi Mária szociológussal, Gábor György filozófussal és Kalmár Judittal, a film rendezőjével.

(Borítókép: Iványi Gábor 2022. február 16-án. Fotó: Karip Tímea)