Ezek a sztárok jönnek a következő évadban a Müpába

Számos nemzetközi sztárművész, mások mellett Riccardo Chailly, Daniele Gatti, John Eliot Gardiner, Yuja Wang és Boldoczki Gábor is fellép a Müpa 2022/23-as programjában, melyhez a pandémiás időszak elmúltával az intézmény ismét több bérletsorozatot hirdetett – számolt be az MTI. Káel Csaba vezérigazgató elmondta: a Müpa nem csupán a nemzetközi világsztárokat szeretné elhozni Budapestre, és a magyar művészeket bemutatni a világnak, hanem közösséget is épít. A közönséggel a járványidőszak alatt is szorosan tartották a kapcsolatot, most azonban ismét lehetőség nyílt bérletek hirdetésére, így 14 sorozatot tesznek elérhetővé – tette hozzá.

Káel Csaba kiemelte a Zenekari páholy bérletsorozatot, amelyben Riccardo Chailly a Filarmonica della Scalát, Andris Nelsons a Bécsi Filharmonikusokat, Daniele Gatti a Mahler Kamarazenekart, Fischer Iván pedig az Amszterdami Concertgebouw zenekarát vezényli majd. A Szólisták és zenekarok sorozatban a világhírű zongorista, Yuja Wang például a lipcsei Gewandhaus zenekarával, Martin Grubinger pedig a Luxemburgi Filharmonikus Zenekarral ad koncertet.

Mindenszentekkor Berlioz ritkán hallott Rekviemjét tűzik programra, az adventi koncertet az Észt Filharmónia Kamarakórusa adja, karácsony előtt Philippe Herreweghe Beethoven Missa Solemnisét vezényli, az újévi koncert pedig ezúttal Haydn Az évszakok oratóriuma lesz.

Jövő júniusban a Müpa ismét Wagner-napokat tart, a Ring mellett olyan izgalmas programokkal, mint Nina Stemme áriaestje, Bo Skovhus Mahler-dalestje és a Parsifal koncertszerű előadása. A Ring-tetralógia szereplőiként olyan művészek lépnek színpadra, mint Günther Groissböck, Egils Silins, Irene Theorin és Kálmán Péter.

Folytatódik a jövő tehetségeit fókuszba állító Rising Stars és a Felfedezések sorozat is. Az Európai Hidak programjainak szeptemberben a Müpa mellett Amszterdam ad otthont, majd 2023-ban Prokofjev-maratont rendeznek a Budapesti Fesztiválzenekarral.

Az évad művésze ezúttal Boldoczki Gábor trombitaművész, az évad együttese helyett pedig a következő szezonban az évad zeneszerzője sorozatot tartanak, Varga Judittal a fókuszban.

A Jazzlegendák sorozat Melody Gardot és Dianne Reeves koncertjeivel jelentkezik, jövőre is lesz Jazztavasz, új tehetségek mutatkoznak be a Jazz Showcase-en, az évadot szokás szerint a vérpezsdítő JazzTime indítja, a hazai könnyűzenei élet legjobbjaival pedig többek között a Hey, June! fesztiválon találkozhatnak a nézők.

A nagyközönség számára április 1-jétől, a klubtagoknak valamivel korábban nyílik meg a bérletvásárlás lehetősége.