Osváth Zsolt és Jeszenszky Zsolt undorító dolgokat vágott egymás fejéhez

Elgondolkodtató jelenség, hogy az interneten álprofilok mögé bújva vagy akár valódi névvel felhatalmazva érezzük magunkat arra, hogy mindenről és mindenkiről (is) leírjuk a véleményünket. Bár ez demokratikus jogunk, olykor azonban – vagy talán nem is annyira ritkán, a képernyőt bámulva és a klaviatúrát püfölve – olyan mondatokat, kinyilatkoztatásokat engedünk meg magunknak, amelyeket szemtől szemben valószínűleg sosem mondanánk a másiknak. Napi frusztráltságainkat is olyan könnyedén hányjuk kommentekbe, mintha elfelejtenénk, hogy a személy, akinek mondandónkat szánjuk, nem virtuális, hanem hús-vér ember, valódi érzelmekkel.

Jó dolog kimondani, leírni?

A véleményszabadság jó dolog, de még jobb lenne, ha magunkba mélyedve gondolnák át mindazt, amit közölni szeretnénk, és csakis olyat kommentelnénk, amit szemtől szemben is vállalunk.

A Compact TV a Mivanaveled show és a Mi a TikTokod után Trollbamondás címen műsort gyártott – aminek kreatív producere a mindig síkideg Linczényi Márkó. A cél az, hogy szórakoztató formában mutasson görbe tükröt a magyar kommentkultúráról.

Az első adásban Jeszenszky Zsolt, a Pesti TV kreatív igazgatója, a Politikai hobbista műsorvezetője mérkőzött meg Osváth Zsolttal, aki a ZSHOW time YouTube-csatorna fejeként rendszeresen fogalmazza meg kormánykritikus gondolatait, illetve korábban több műsorformátumában beszélgetett ellenzéki politikusokkal. A nem túl véres, sokkal inkább habzó szájú csatát Ráskó Eszter humorista (nem mellesleg pszichológus) vezeti.

Doktor miniszterelnök úr nevét a szádra ne vedd!

A Zsoltok kettőse remek választás első meghívottnak, mert bár ellentétes ideológiai nézeteket vallanak – Osváth köztudottan ellenzéki beállítottságú, Jeszenszky a jelenlegi kormányt támogatja –, mégis több közös van bennük, mint a keresztnevük. Korábban többször vitáztak, és bebizonyították, hogy ellentétben a magyar társadalom nagy részével, képesek úgy is emberként kezelni a másikat, hogy rengeteg dologban nem értenek egyet.

A Trollbamondás ringjében olyan mondatokkal támadnak, amelyeket az internet bátor véleménynyilvánítói a másiknak kommenteltek, ezeket pedig a sértettek a humor fegyverével védik ki.

– Melyikőtök térdelt? Vityának könnyebb lenne pippantani a köpcössége miatt, viszont neked jobban esne. Nehéz kérdés… – Állj! Vannak határok. Doktor miniszterelnök úr nevét a szádra ne vedd!

Nádasdy Ádám nyelvész, író és műfordító előszeretettel használja magára a buzi kifejezést a meleg vagy homoszexuális helyett. Ez elsőre furcsának tűnhet, ugyanis a buzi pejoratív jelző, tehát felmerülhet a kérdés, Nádasdy miért sértegeti magát. Ám a nyelvész tudatosan koptatja ezt a szót, mert véleménye szerint idővel így elveszíti bántó jellegét: minél többet használja magára, annál kevésbé lesz negatív hatása az élete fölött.

A Trollbamondás, amellett hogy rávilágít internetes kommunikációnk egyik legnagyobb problémájára, Nádasdy taktikájához hasonlóan éri el hatását, ugyanis Osváth Zsolt és Jeszenszky Zsolt

ahogy a meggyőződés teljes hiányával felolvassák ezeket az egyértelműen bántónak szánt kommenteket, egyszerre semlegesítik is azokat.

Fontos leszögeznünk, hogy a két Zsolt egyrészt vállalta a nyilvános szereplést, másrészt a saját döntésük, hogy nem cenzúrázzák a magukról megjelent bántó kommenteket. Eddigi szerepléseikből és megnyilvánulásaikból az derül ki, hogy tudják kezelni a netes sértéseket.

Ám amennyiben valakit rövid időközönként vagy hosszabb időn keresztül folyamatosan háborgatnak akár nyilvánosan, akár privát üzenetek formájában, az jogi értelemben zaklatásnak minősül, ami miatt a zaklató akár egy év szabadságvesztéssel is büntethető.

Kihez lehet fordulni? A 116 111-es telefonszámon éjjel-nappal lehet hívni a Kék Vonal lelkisegély-vonalat. A hívás ingyenes és név nélküli. Magyar Lelki Elsősegély Szolgálatok (LESZ) segélyvonalai: 116-123, 06 (80) 810-600.

Ha ön jogellenes vagy kiskorúakra káros online tartalommal találkozik, olvassa el a témáról szóló cikkünket, és használja a cikk végén található bejelentő felületet!

