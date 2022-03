Nem jönnek orosz és ukrán társulatok a MITEM-re

Ahogy az Index is megírta, orosz és ukrán társulatokat is vártak a VIII. MITEM-re a Nemzeti Színházba, és a háború kitörés után is remélni lehetett, hogy a fesztivál a fegyveres konfliktus közepette is be tudja tölteni a kulturális híd szerepét. A szervezők bíztak benne, hogy a ma egymással szemben álló felek ­művészei, társulatai újra eljöhetnek Budapestre, és a MITEM a béke, a megbékélés szimbólumává válhat. Hogy beteljesedhet a találkozó mottójául választott madáchi gondolat: „Testvériséget hozván a világra”.

Mára azonban világossá vált, hogy lehetetlen az ukrán és orosz társulatok Magyarországra utazása és vendégszereplése a MITEM-fesztiválon. Néhány napja a Rigai Új Színház is jelezte, hogy a háborús helyzet miatt ők sem tudnak részt venni a színházi találkozón.

A VIII. MITEM-re az alábbi társulatok nem tudnak eljönni:

az Ivan Franko Nemzeti Dráma Színház Kijevből a Dalolj, Lola, dalolj! című előadással,

a Rigai Új Színház Lettországból az Oblomov című előadással,

az Alekszandrinszkij Színház Szentpétervárról a MA 2016-... című előadással,

a Vahtangov Színház Moszkvából a Háború és béke című előadással.

A fenti előadásokra szóló jegyek a színház jegypénztárában visszaválthatók.

A műsorváltoztatás jogát fenntartva a szervezők remélik, hogy nemcsak elmaradó produkciókról kell beszámolni, hanem új programokat is kínálhatnak még. Május 2-án műsorra tűzik a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadásában Joёl Pommerat Ez a gyerek! című darabját, amely 2020-ban elnyerte a legjobb nagyszínpadi előadás díját a GRA Ukrán Országos Színházi Versenyfesztiválon.

Emellett a kijevi Ivan Franko Nemzeti Dráma Színházzal sikerült megegyezniük, hogy a meghívott produkciójuk helyett felvételről levetítik egy másik előadásukat, a Karpenko-Karij műve alapján színpadra állított A boldogtalan című darabot, amelyhez kapcsolódva gyűjtést szerveznek a háború elől menekülők számára.