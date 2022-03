Meghalt Taylor Hawkins, a Foo Fighters dobosa

Ötvenéves korában elhunyt Taylor Hawkins, a Foo Fighters rockegyüttes dobosa – jelentette be az együttes.

A Foo Fighters családot tönkretette szeretett Taylor Hawkins tragikus és idő előtti elvesztése. Zenei lelkülete és fertőző nevetése mindannyiunkkal örökké élni fog

– írta tweetjében az együttes.

A Foo Fighters jelenleg Dél-Amerikában turnézik, pénteken este a Kolumbiában, Bogotában megrendezett Festival Estereo Picnic fellépői lettek volna, azonban Hawkins halála miatt nem álltak színpadra – írja a Guardian.

Taylor Hawkins a Foo Fighters 28 éves fennállása alatt 25 évig dobolt az együttesben, miután 1997-ben William Goldsmith helyére került.

A Foo Fightersen kívül voltak egyéb projektjei is, például 2007-ben a Live Earth projektben játszott a Queen együttes dobosa, Roger Tylor, és a Red Hot Chili Peppers dobosa, Chad Smith mellett is. Ezen túl közreműködött Slash 2010-ben megjelent szólólemezén is.

