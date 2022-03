Gyászol a zenészvilág, szívrohamban halt meg az énekes

Jeff Carson countryénekes, az Academy of Country Music díjazottja szombaton szívrohamot kapott, és meghalt a tennessee-i Franklinben található Williamson Medical Centerben – írja a Forbes. A zenész 58 éves volt.

Jeff Carlson, eredeti nevén Jeffrey Lee Herndon 1963. december 16-án született az oklahomai Tulsában. Ismertségét egy tehetségkutatónak köszönhette.

Carson később a Missouri állambeli Bransonba költözött, ahol a dalok írása mellett basszusgitározott a helyi bandákban.

Miután 1994-ben Chuck Howard lemezproducer felfedezte, Jeff Carson a Curb Recordshoz szerződött. Első kislemeze, a Yeah Buddy 1995-ben jelent meg. Ezt követte a Not On Your Love című kislemez, amely az első helyet szerezte meg a slágerlistákon.

Carson 2009-ben visszavonult a zenéléstől, hogy rendfenntartó tiszt legyen a tennessee-i Williamson megyében, a Franklin Rendőrkapitányságon.

