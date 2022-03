Az Oscar-díj árnyékában: Will Smith az Arany Málnát is elvitte

Egy nappal a 94. Oscar-gála előtt átadták az Arany Málna díjakat is. Ezt a „elismerést” John J. B. Wilson újságíró alapította 1980-ban azzal a céllal, hogy egyfajta ellenszelet generáljon az Oscar-díjjal szemben, és odaszúrjon az amerikai filmipar vélt legrosszabbjainak.

A díjátadót rendszerint az Oscar-gála előtti nap tartják, a díjazottakra pedig az Arany Málna Díj Alapítvány kuratóriumának tagjai szavazhatnak. Kategóriák itt is vannak, ám díjátadót nem szokás rendezni, aminek az oka egyszerű:

ki szeretné átvenni a legrosszabbnak járó elismerést?!

Az elismerés szóhasználat ebben az esetben, persze, nehezen értelmezhető, az viszont elgondolkoztató, hogyan jelölhetnek valakit a legjobbnak járó Oscar-díjra, és hogy a legrosszabbnak járó Arany Málnára... Példa, ugyanakkor, erre is van, de Will Smith alighanem minden képzeletet felülmúl, hiszen nyert itt is, és nyert ott is.

A díjazott kategóriák a következők:

Legrosszabb film:

Diana: A Musical

Legrosszabb rendező:

Christopher Ashley (Diana: A Musical)

Legrosszabb színész:

LeBron James (Space Jam: Új kezdet)

Legrosszabb színésznő:

Jeanna de Waal (Diana: A Musical)

Legrosszabb férfi mellékszereplő:

Jared Leto (A Gucci-ház)

Legrosszabb női mellékszereplő:

Judy Kaye (Diana: A Musical)

Legrosszabb filmes páros:

LeBron James és bármelyik Warner rajzfilmfigura a Space Jamből

Legrosszabb forgatókönyv:

Diana: A musical

Legrosszabb remake, koppintás vagy folytatás:

Space Jam: Új kezdet

Az Arany Málna „megváltó díja”:

Will Smith (Richard király)

(Borítókép: Will Smith 94. Oscar-gálán átveszi a legjobb színésznek járó díjat 2022. március 27-én. Fotó: Myung Chun / Los Angeles Times via Getty Images)