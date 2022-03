Papírforma, magyar Oscar-díjas, Will Smith lekevert egy pofont

A 94. Oscar-díj-átadó a tavalyi vidéki falunaphangulatot hátrahagyva visszaköltözött a Los Angeles-i Dolby Színházba, hogy méltó körülmények között ünnepelje az elmúlt év filmes legjeit. Mármint ez volt a Amerikai Filmakadémia eredeti elképzelése, ám a ceremónia rövidítésének céljából előre hoztak néhány díjbejelentést, ezeket az élő közvetítésbe később bevágták. Többen megjegyezték, hogy ezzel azonban megint azt a hangulatot sugározták, mintha csak a felszín volna fontos.

Idén három év kihagyás után újra lett házigazdája az estnek, méghozzá egyből három: Amy Schumer, Wanda Sykes és Regina Hall vállalta a műsorvezető szerepet. A három komikus sajnos erőltetett poénokkal próbálta szórakoztatni a közönséget, ez elszórva – főleg Schumernek – néha azért sikerült.

Sipos Zsuzsanna Oscar-díjat nyert

Megvan az újabb magyar Oscar-szobor! A legjobb látványért járó elismerést Sipos Zsuzsanna berendező és Patrice Vermette látványtervező vihette haza.

A magyar állami támogatással készült Dűne forgatása több mint négy hónapon keresztül tartott a budapesti Origo filmstúdióban még 2019-ben, amelynek előkészületein részt vett több magyar is. Közülük Sipos Zsuzsanna berendezőt jelölte Oscar-díjra a filmakadémia a látvány (Production Design) kategóriában Patrice Vermette látványtervezővel együtt. Ám a film díszletesei között volt még Lázár Tibor, aki az Atomszőke, a Vörös Veréb és a Szárnyas Fejvadász 2049 forgatásán is segédkezett. Utóbbin dolgozott egyébként Sipos Zsuzsanna is, aki a Will Smith főszereplésével készült Gemini Man, a Viharsarok, Az utolsó király, illetve a szintén hazánkban forgatott The Alienist című sorozat kellékeinek, díszleteinek megépítésében is oroszlánrészt vállalt.

A kutyának se kellett

A gálán összességében rengeteg papírforma díjat osztottak ki, a Dűne például hat kategóriában tarolt, A kutya karmai közt című film viszont, amit 12 kategóriában is jelöltek, csupán egyet tudott díjra váltani: Jane Campion lett a legjobb rendező.

Az előre megjósolható kategóriákban legjobb férfi főszereplő Will Smith lett, a legjobb eredeti betétdal díját a mindössze húszéves Billie Eilish és testvére, Finneas O'Connell kapta, illetve Ariana DeBose lett a legjobb női mellékszereplő.

Az Ukrajnában dúló háború kevesebbszer került szóba, mint ahogyan azt sokan várták, vagy gondolták volna, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök például nem kapott szót, ahogyan azt a gálaműsor előtt Sean Penn kérte, ez viszont azt jelenti, hogy a kétszeres Oscar-díjas színésztől a közeljövőben várhatunk egy beígért „Hogyan olvaszd be az Oscar-díjad” élő streamet. Penn ugyanis azt mondta, amennyiben Zelenszkij nem kap szót, mindkét aranyszobrát beolvasztja.

Viszont a gála több résztvevője a mellkasára tűzött szalaggal jelezte, hogy nem feledkezett meg azokról a családokról, akiknek el kellett hagyniuk hazájukat az orosz–ukrán háború miatt.

Will Smith pofont adott, Oscart kapott

Az est egyik legfurcsább pillanata volt, amikor Will Smith pofán vágta Chris Rock komikust, amikor az Smith feleségéről viccelődött. Smith még káromkodott is egy cifrát:

Ne vedd a kib*ott szádra a feleségem nevét!

– üvöltötte Smith.

A pofont kínos csend és zavar követte. Chris Rock azzal húzta ki a gyufát Will Smithnél, hogy felvetette, Jada Pinkett Smith játszhatna akár egy G. I. Jane-filmben is, ha már kopaszra vágatta a haját. A komikus nem tudhatta, hogy Jada alopeciában szenved, ami egy, a haj kihullását eredményező, autoimmun betegség.

Will Smith nem sokkal később ismét a színpadra lépett, de ezúttal azért, hogy átvegye élete első Oscar-díját, amit a Richard király című filmben nyújtott alakításáért kapott.

Évfordulók, pillanatok

Szinte hihetetlen, de idén ötvenéves a Keresztapa című Coppola-film. Ennek tiszteletére az est egy pontján a filmeposz két színésze, Al Pacino és Robert De Niro, valamint a rendező Francis Ford Coppola jelent meg a színpadon. Már puszta jelenlétük is visszacsempészte Hollywood hőskorszakát. Erre tett rá egy lapáttal Lisa Minelli, akit Lady Gaga kísért be, amikor bejelentették a legjobb filmet. A Keresztapán kívül a Kabaré is idén ünnepli ötvenedik születésnapját, amelyben Minelli Sally Bowles karakterét játszotta.

Az is jó pillanat volt, mikor Uma Thurman és John Travolta rövid táncetűddel megidézte a Ponyvaregény című film egyik ikonikus jelenetét, a táncot.

Az Index percről percre követte a díjátadó eseményeit, aki lemaradt volna róla, ide kattintva megnézheti, elolvashatja, mi történt.

A 94. Oscar-díj-átadó nyertesei:

Legjobb film

CODA

Legjobb nemzetközi film

Vezess helyettem – Japán

Legjobb rendező

Jane Campion (A kutya karmai közt)

Legjobb női főszereplő

Jessica Chastain

Legjobb férfi főszereplő

Will Smith

Legjobb női mellékszereplő

Ariana DeBose (West Side Story)

Legjobb eredeti betétdal

Billie Eilish és Finneas O'Connell (No Time to Die)

Legjobb férfi mellékszereplő

Troy Kotsur (CODA)

Legjobb operatőr

Dűne (Greig Fraser)

Legjobb élőszereplős rövidfilm

The Long Goodbye

Legjobb animációs film

Encanto

Legjobb animációs rövidfilm

The Windshield Wiper

Legjobb jelmeztervező

Szörnyella (Jenny Beavan)

Legjobb adaptált forgatókönyv

CODA (Sian Heder)

Legjobb eredeti forgatókönyv

Belfast (Kenneth Branagh)

Legjobb dokumentumfilm

Summer of Soul

Legjobb rövid dokumentumfilm

The Queen Of Basketball

Legjobb hang

Dűne

Legjobb vágás

Dűne (Joe Walker)

Legjobb vizuális effektek

Dűne

Legjobb látvány/díszlet

Dűne (Patrice Vermette, Sipos Zsuzsanna)

Legjobb eredeti filmzene

Hans Zimmer (Dűne)

Legjobb smink, maszk és haj

The Eyes of Tammy Faye

(Borítókép: Will Smith lekevert egy pofont a felesége betegségén viccelődő Chris Rocknak. Fotó: Myung Chun / Getty Images Hungary)