Százötven család üdültetését célozza meg a KIKAPCS. Alapítvány

A Highlights of Hungary 2020-as díjazottjai közül az Index szerkesztőségének a KIKAPCS. Alapítványt megtestesítő két ifjú hölgy, Bárdió Luca és Környei Viktória volt a kedvence. Az alapítvány sajátos nevelési igényű gyerekek családjának a kikapcsolódását oldja meg nyaralás és egyéb programok formájában. Ennyi. Valójában ezt jelenti a KIKAPCS. Alapítvány.

Igaz, manapság már négyen vannak a „kikapcsosok”, mert felvettek két segítőt, és ott van még az önkéntesek hálózata, akik nélkül persze nem működhetne a projekt.

Amelynek keretében idén nyáron már nem kevesebb mint százötven család nyaraltatását oldják meg, évről évre terebélyesedik az egyszerre startupként is értelmezhető kezdeményezés.

Csakhogy a jótékonykodáshoz pénzre is szükség van. Nem is kevésre, és valamiből az apparátust is fenn kell tartani. Ezért indítják el az úgynevezett követes és nagykövetes technikát, amellyel kibővíthetik az önkéntesek körét is.

Környei Viki, az egyik őskikapcsos alapító így gondolkozik:

A »hagyományos« adománygyűjtési technikákkal szemben amikor közvetlenül szólítják meg a potenciális adományozókat, a követes adománygyűjtés lényege, hogy az adott szervezethez közel álló, elkötelezett embereket kérik fel, hogy az ügyet képviselve gyűjtsenek adományt, kampányoljanak a szervezet számára a saját személyes ismeretségi körükben. Ez egy úgynevezett peer-to-peer kampány.

Ehhez általában egy kihívást szoktak vállalni a követek, például egy bizonyos táv lefutását vagy leúszását, egy rossz szokás feladását, új készségek fejlesztését, bátorságpróbát (egy olyan vállalás, amitől köztudottan félt/tartott eddig a követ), de lehet jeles eseményekhez is kapcsolni: születésnap, évforduló stb. Ez egyrészt személyes kihívás a követ számára, másrészt kommunikációs apropó a kampányhoz. A nagykövetes kampány pedig személyes vagy csapatban történő adománygyűjtési forma, amelynek során a követek személyes kapcsolathálóján keresztül kérik az adományokat.

Somogyi Zsolt, az egyik nagykövet azért csatlakozott, mert ő és a vállalkozása tudott azonosulni a KIKAPCS filozófiájával.

Ha valaki az szja egy százalékát akarja felajánlani, azt itt teheti meg: https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login.

Postai úton pedig: KIKAPCS. Alapítvány. Adószám: 19091725-1-43

Az adományozáshoz egy felület nyújt segítséget, ahol a követek sajátkitűzött célösszegüket igyekeznek elérni az adott időszak alatt. A nagykövetek esetében kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy valamennyien más területről érkezzenek, legyen valaki a business-szférából, a gasztro-vonalról, legyen sportoló, legyen barát, ismertebb személyiség. Így minél szélesebb réteget tudnak elérni a kampányidőszak alatt. Ha működik a kezdeményezés, akkor már végképp nem lesz illúzió az idei terv, a százötven család üdültetésének megoldása.

(Borítókép: Környei Viktória és Bárdió Luca. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)