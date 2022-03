A Barátom, Harvey címszereplője egy csaknem két méter magas, nagy fehér nyúl, akit Harvey-nak hívnak. Ez a Harvey, Elwood bácsi legjobb barátja egyesek szerint nem is létezik, csak az ő fejében, mégis sok galibát és félreértést okoz. Mary Chase groteszk vígjátékának új, vígszínházi változatát Valló Péter rendezésében április 9-én mutatja be a teátrum. A főszerepeket Rudolf Péter, Balázsovits Edit, Szilágyi Csenge, Brasch Bence, Kőszegi Ákos és Fesztbaum Béla játsszák.

Az amerikai Mary Chase 1944-ben írta meg a titokzatos Harvey történetét, amelyet még abban az évben be is mutattak a Broadwayn. A produkciónak akkora sikere volt, hogy négy és fél év alatt 1775-ször játszották el. Ezzel a számmal pedig a Barátom, Harvey a mai napig a 6. helyen áll a legtöbbet futott Broadway-előadások között, megelőzve olyan legendákat, mint az Arzén és levendula vagy a Mezítláb a parkban. 1950-ben James Stewart és Josephine Hull főszereplésével film is készült belőle, és James Stewartot ezért az alakításáért Oscar-díjra jelölték.

Magyarországon a különös vígjátékot először a Vígszínház mutatta be 1963-ban, Várkonyi Zoltán rendezésében, Páger Antal, Bulla Elma, Latinovits Zoltán, Bilicsi Tivadar és Nádasi Myrtill főszereplésével.

A korabeli sajtó patológiai burleszknek és elmekórtani kabarénak nevezte a darabot, amelyben brillíroztak a színház kiváló színészei.

(Borítókép: Vígszínház – Dömölky Dániel)