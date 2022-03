A Recirquelt, mely mára a világ egyik vezető újcirkusz társulatává nőtte ki magát, 2012-ben alapította Vági Bence rendező-koreográfus. Aki csak egyetlen előadást látott tőlük, lett légyen az a Müpában, a Saint Pölten-i Festspielhausban vagy a franciaországi megaturnén, New Yorkban, Izraelben vagy az Edinburgh-i Fesztiválon, lett légyen az a Solus Amor, a Non solus vagy a My land, az sem a műfajt, sem a nagyszabású élményt nem feledi többé.

A tánc és a színház formanyelvét ötvöző, azok egységére épülő, technikailag bámulatba ejtő, dramaturgiailag átgondolt, lelkileg-szellemileg felemelő újcirkusz műfajú előadásaikkal mind a magyar, mind a nemzetközi közönséget lenyűgözték.

A társulat legújabb, cirque danse produkciója nyújtotta immerzív színházi élmény elrepíti a nézőt a földi lét fizikai valóságából.

A világegyetem mélységét idéző installáció belső utazásra invitál: a milliónyi pontból kitörő fény által életre hívott, pulzáló térben a Lélek, maga mögött hagyva az Egót, elindul saját útján. Eltávolodva a jelen zajától, az univerzum magányában, időből és térből kiszakadva meghallja saját létezésének hangját. Mint a társulat korábbi munkái esetében, az Ima ereje is a csoda utáni modern kori vágyódásban gyökerezik.

A Vági Bence koreografálta darab zenéjét Szirtes Edina Mókus jegyzi, és Charles-Éric Bouchard, Horváth Zita, Illés Renátó, Zsíros Gábor adják elő. A produkcióban nagy hangsúlyt kapott az összművészeti alkotói munka: a látvány- és a fénytervezés, a zene és a hangzás együttesen hozza létre az installáció terének tágas, lebegő élményét.

(Borítókép: Hirling Bálint)