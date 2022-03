Bruce Willis afáziás, abbahagyja a színészetet

Ahogy írják, a színészt most diagnosztizálták afáziával, ami „hatással van a kognitív képességeire”, ezért „visszavonul karrierjétől, amely olyan sokat jelent neki” – írta meg a Rolling Stone.

Hozzátették:

ez egy nagyon nehéz időszak a család számára, és nagyon köszönjük mindnyájatoknak azt a hatalmas szeretetet, együttérzést és támogatást, amit nekünk nyújtottatok. Ezen is erős családként túl fogunk jutni, de a rajongókat is szeretnénk bevonni, mert tudjuk, hogy ő is ugyanannyit jelent nektek, mint neki ti.