Szász János: Itthon nem kellettünk, felemelt fővel megyünk tovább

A nemzetközileg is elismert magyar film- és színházrendező, az SZFE korábbi tanára néhány hónapja jelentette be, hogy családostul külföldre költözik. A stockholmi Svéd Királyi Színházban zajos sikerű Gorkij-előadást rendezett, egy lebombázott színház az Éjjeli menedékhely. Vasárnap elmegy szavazni, és nem fogja be a száját.