Vízivárosban elmerülhetünk a látvány mögötti lényegben

Idén hatodik alkalommal rendezik meg a Budapest FotóFesztivált, amely 2022. március 25-től május 8-ig várja az érdeklődőket a főváros különböző kulturális intézményeiben. A Kiállítás egyik állomása A Vízivárosi Galériában lesz, a Mester és tanítványai kiállítás sorozat következő része, ami Eifert János mesterkurzusának legjobb alkotásait mutatja be. A kiállítás 2022.04.05-én kezdődik.

A tárlaton a szabadon választott témák mellett a tánc, a mozgás, a ritmus ábrázolása kiemelt szerepet kap, mivel a galéria kapcsolódik a Berczik Sára Budai Táncklub rendezvényéhez, a Tánc Világnapjához.

Mesterkurzusaimon nem a száraz, a szabályokra épülő tudnivalókat sulykolom. Mondhatjuk, hogy a szabályokat – amelyek persze felrúghatók – meg kell ismerni. Ám a hallgatók kreatív együttműködésével, a fényképezés örömét ízlelgetve, szinte észrevétlenül fejlesztjük képességeinket. Az alapokat jelentő technika, a fontos esztétika, a kihagyhatatlan képelemzés, a nélkülözhetetlen fotótörténet, valamint az elengedhetetlen praktikus tanácsok segítenek bennünket, hogy a látvány mögött a lényeget felfedezzük, és hogy mások számára is élményt jelentő képeket készíthessünk. A fotóművészet nemcsak a pillanat művészete, hanem a gondolkodásé is.

– nyilatkozta Eifert János.

Eifert Jánost egy évvel ezelőtt tüntették ki Balogh Rudolf-díjjal, akkor azt nyilatkozta a Punkt online fotográfiai folyóiratnak, hogy a tanítványainak mindig azt szokta javasolni, hogy a fotós szakmai ismereteken túl nézzenek körül a film, a képzőművészet, a zene, az irodalom, a természet, a tudomány, a hit területén, hogy a lehető legszélesebb skálán tágítsák az ismereteiket. Vallja, hogy a legtöbb megmozgató élményt az élettel, az emberekkel való találkozás jelentheti. A felkavaró élmény pedig – ami megdöbbent, felháborít, együttérzést kelt, reményt vagy szépséget sugároz – az készteti a művészt fényképezésre.

A hatvanas években autodidakta módon tanult meg fényképezni, amellett, hogy mindent olvasott és figyelt a témában, amit csak lehetett meg is örökített, így egyszerre képezte magát elméletben, és próbált mindent azonnal gyakorlatba ültetni.

Érdeklődése hamar a táncfotózás felé fordult, ami nem meglepő, hiszen a Honvéd Együttes táncosaként hazai és külföldi turnékon vett részt, ahol sokat fényképezett.

A bemutatók miatt rengeteg interjú és riport készült a társulatról, amikhez szükség volt képekre is, erre a célra pedig előszeretettel használták fel Eifert fotóit. Majd eljött az idő, mikor választania kellett a táncos-karrier és a fotózás között. A fotográfiát választotta. Később a tánc mellett az aktfotózás világa fogta meg, képeit a Playboy is közölte. Ezen felül a reklám- és alkalmazott fotó területén is szép számmal kapott megbízásokat.

Az hatodik alkalommal megrendezett Budapest FotóFesztivál idén a Műcsarnokkal együttműködésben egy különleges premierrel nyitott: a Magnum Photos sztárja, Martin Parr brit fotográfus Strand az egész világ / Life's a Beach című fotósorozatát június 26-ig látogathatják az érdeklődők.

(Borítókép: Kristó Annamária - Szédület másolata. Fotó: Vizivárosi Galéria)