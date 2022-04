Nehéz törpének lenni egy óriásoknak szánt világban

„S hogyan is élem ezt a nyomorult életem? Úgy, ahogy te talán sosem” – vágja a néző szemébe az Erdélyben élő Nyikó Anetta, aki saját elmondása szerint háromszorosan is kisebbségben van: magyar, nő és fogyatékos.

Nyikó Anetta 27 éves, Erdélyben élő kerekesszékes informatikus. Kovászna megyében született, élete során tizenkét műtéten esett át, ennek köszönhető, hogy most ennyire tud mozogni. Probléma van a csontrendszerével, a gerincével, törpe növésű. Minderről maga számol be a róla szóló portréfilmben, mosolyogva, tényszerűen. A családja soha nem bánt vele másképp, mint a nővérével, ugyanúgy el kellett pakolnia például a játékait, és azt is tudatosították benne, hogy tanulnia kell, mert kétkezi munkából nem fog tudni megélni.

Ez is hozzájárult, hogy amikor a líceumba, majd a Sapientia egyetemre került, nemhogy nem különült el a többiektől, hanem egyenesen a közösség lelke lett, aki mindenhova ment a bandával: egy koncerten a fiúk a fejük fölé emelték, hogy lásson, és úgy érezze, ő is a tömeg része. Mindemellett jogosítványt is szerzett – amikor vezet, sokkal szabadabbnak érzi magát, mint amikor kerekesszékkel próbál boldogulni a cseppet sem akadálymentes világban.

Anetta életében gyerekkora óta jelen volt a művészet, a zene, de az éneklés mellett egy idő után slammerként is fellépett, új színt hozva a műfajba, ráadásul rá tudja irányítani a figyelmet a sorstársai problémáira is. „Végre valaki ki mer állni fogyatékkal élőként, hogy itt vagyok, nem taposhattok el” – mondta neki egy érinett fiú az egyik előadása után.

A Törpének lenni, egy óriásoknak szánt világban című film a nyitódarabja volt annak a portésorozatnak, amit Mi, magyarok címmel 17 országban forgatott a Magyarság Háza, és az elkészült 53 filmet most a Magyarság Háza Filmklub Extra keretében vetítik minden csütörtökön az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A filmvetítéseket beszélgetés követi a főszereplők, illetve az alkotók részvételével. Nyikó Anettát Kalocsai Andrea faggatta még egy kicsit az életéről. A klubesteken a részvétel ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni.

A Magyarság Háza 2020-ban, a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából kezdte forgatni a portéfilmeket szerte a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok körében külhoni alkotók közreműködésével az Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Csehország, Dél-Afrika, Finnország, Horvátország, Kanada, Magyarország, Nagy-Britannia, Románia, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna területén.

A kamerák előtt megjelenik rockzenekar, orvos, színész, apáca, lángossütő, mezőgazdász, házmester, kályhaépítő, cipész, tanár, dúla, jazz- és népzenész, autószerelő, csokigyáros, slammer, pszichológus, festő- és szobrászművész, hegylakó, szociális munkás, cserkészparancsnok, szépségkirálynő, író, néptáncoktató, borász, fizikus, postás, bébiszitter, gátőr, pap, nyelvépítész, kocsma, falu, motoros egyesület, kézilabda- és focicsapat.

Tavasszal összesen tíz ilyen rendezvény lesz. A következő, április 7-i vetítésnek szomorú hátteret ad a napjainkban zajló háború: az ukrajnai Nagydobronyról készült faluportré. Április 14-én egy rimaszombati sebészfőorvos, 21-én egy magyar szépségkirálynő beszél az életéről Dél-Afrikából. A filmeken nem mindennapi élettörténetek elevenednek meg, ami példaként szolgálhat a középiskolás korosztálynak, azért az alkotók a későbbiekben tervezik, hogy iskolákkal együttműködve tartanak vetítést, illetve televíziós forgalmazásról is tárgyalnak.

(Borítókép: Törpének lenni, egy óriásoknak szánt világban)