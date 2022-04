Európai múzeumi hálózathoz csatlakozott a Zeneakadémia

A Liszt Múzeum és a Kodály Múzeum is a zenészek és komponisták emlékházait tömörítő új európai szövetség alapító tagja lett.

Plácido Domingo operaénekes is köszöntőt mondott annak alkalmából, hogy az Europa Nostra által is támogatott egyesület, a Centre Européen de Musique (Európai Zenei Központ) kezdeményezésére létrejött a széleskörű együttműködés, amely a Réseau des Maisons et des Musées de Musiciens d'Europe –

Európai Zenészek Házainak és Múzeumainak Hálózata

– elnevezést kapta.

A hálózathoz tartozó mindegy negyven helyszín között van többek között

a bonni, bécsi és badeni Beethoven Ház,

a baden-badeni Brahms Ház,

a tarragonai Pablo Casals Alapítvány,

a granadai Manuel de Falla-központ,

a lipcsei Mendelssohn Ház,

a turkui Sibelius Ház,

a firenzei Bellini Gyűjtemény,

a varsói Chopin Intézet,

a bougivali Bizet Múzeum

és a lisszaboni Amália Rodrigues Alapítvány.

Magyarországról a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem két intézménye, a Liszt Múzeum és a Kodály Múzeum csatlakozott a kezdeményezéshez – olvasható az egyetem közleményében.

Vigh Andrea a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora hangsúlyozta:

A Zeneakadémia Európa zenei életében kiemelkedő szerepet visz. A tradíciók ápolása, a Liszt Ferenc szellemiségéhez méltó kreativitás és nyitottság, az egyetemi és koncertközpont kettősségéből fakadó dinamizmus nemcsak a világranglistákon elért előkelő helyezésekben nyilvánul meg, hanem megalapozza az ilyen szakmai és egyúttal a nagyközönségnek is szóló, gyümölcsöző együttműködéseket.

Együttműködés és digitalizáció

Jorge Chaminé, az Európai Zenei Központ alapítója és elnöke szerint ezzel a hálózattal erősítik az európai kapcsolatokat. Sneska Quaedvlieg-Mihailovics, az Europa Nostra főtitkára arra emlékeztetett, hogy ez a kezdeményezés is erősíti és népszerűsíti az európai közösséghez és kulturális örökségéhez tartozás érzését.

Az együttműködés célja többek közt az, hogy művészeti eseményeket, tematikus évadokat szervezzen, elősegítse fiatal zenészek, kutatók, doktoranduszok csereprogramjait, rezidens fellépéseknek adjon lehetőséget, archívumokat – kottákat, leveleket stb. – digitalizáljon, együttműködést alakítson ki más tudományos és művészeti területekkel, Európán kívüli kapcsolatokat is építsen és új közönséget vonzzon.

(Borítókép: Liszt Múzeum / Fotó: Fazekas István)