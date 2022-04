Négy hónap szünet, töltődés és persze rengeteg elfojtott idegeskedés után tért vissza Linczényi Márkó és Turai Barnabás, hogy a Márkó és Barna Síkideg negyedik évadában kiadják a felgyülemlett feszültséget. Az új évad néhány újítást is hoz majd magával, a műsorvezetők minden adásban hoznak majd egy-egy komolyabb témát is, miközben persze marad az idegeskedés. Maradnak az izgalmas vendégek is, de az első részben szokásukhoz híven kettesben beszélgettek.